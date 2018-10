Kreisumlage soll erneut gesenkt werden

Ein Volumen von 222 Millionen Euro hat der Haushaltsentwurf 2019 des Landkreises Tuttlingen, den Landrat Stefan Bär am Mittwoch in den Kreistag eingebracht hat. Die Investitionen liegen bei rund 20 Millionen Euro, das ist laut Kämmerer Diethard Bernhard fast das Dreifache dessen, was in den vergangenen Jahren angesetzt war. 15 Millionen Euro davon fließen in den Erweiterungsbau des Landratsamts. Die Kreisumlage soll dennoch um 0,4 Prozentpunkte auf 33 Prozent gesenkt werden.

Das ist die zweite Senkung in Folge, wie Landrat Bär sagte: „Die Zahlen für das Haushaltsjahr 2019 schließen mit einem ordentlichen Überschuss von 870 000 Euro ab, den wir an die Gemeinden weitergeben wollen.“ Fast 71 Millionen Euro werden durch die Kreisumlage in den Haushalt 2019 fließen. Das sind trotz der Senkung des Hebesatzes rund zwei Millionen Euro mehr als 2018. Der Landrat erwartet aber auch, dass die Überschüsse der beiden Jahre 2017 und 2018 von zusammen acht Millionen Euro für die großen Herausforderungen der nächsten Jahre im Kreishaushalt verbleiben, sagte er im Pressegespräch vor der Kreistagssitzung. Dazu zählen die Landratsamtserweiterung, der ÖPNV mit Ringzug und Buslinien sowie Investitionen ins Klinikum. So sollen in den kommenden Jahren die Operationssäle in Tuttlingen saniert und erweitert werden. Geplant ist auch die Verlegung der Intensivstation sowie eine neue Intermediat-Care (IMC). Die IMC ist für Patienten konzipiert, deren Erkrankung einen hohen Überwachungs- und Betreuungsaufwand verursacht, die jedoch nicht intensivpflichtig sind, beispielsweise keine künstliche Beatmung benötigen.

Schuldenstand verringert

Der Kreis wird den Schuldenstand weiter verringern können: Von 34,2 Millionen auf 31,7 Millionen Euro Ende 2019. „Wir investieren zwar kräftig, aber aus eigenen Mitteln und aus unseren Rücklagen“, erklärte der Landrat. „Damit sind wir zufrieden und fühlen uns gut gerüstet.“ Die größten Haushaltsposten bilden der Sozialetat und die Personalausgaben. In der Summe wendet der Landkreis für soziale Leistungen rund 68 Millionen Euro auf. Das sind 2,7 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, auch aufgrund der steigenden Zahl von Leistungsbeziehern. Die Personalkosten sind mit rund 43 Millionen Euro angesetzt.

Auf die Landratsamtsmitarbeiter wartet zudem eine gehörige Herausforderung: Die Umstellung auf die papierlose Verwaltung. Im Erweiterungsbau, der 2021 bezogen wird, sind keine Schränke mehr vorgesehen. „Das ist sehr anspruchsvoll“, erklärte der Landrat. Allein für die Hardware werden 2019 rund 700 000 Euro aufgewendet. Alle Personalakten werden digitalisiert, die Akten des Versorgungs- und Ausländeramtes seien bereits gescannt und auf dem Server abgelegt. Das ermögliche einen elektronischen Zugriff unabhängig vom Arbeitsplatz. Zur Sicherheit werde derzeit ein Backup-Rechenzentrum in Tuttlingen installiert, das alle Vorgänge eins zu eins spiegele. „Wir stehen erst am Anfang“, sagte der Landrat zur Digitalisierung. Er sieht große Umwälzungen auf die Verwaltungen zukommen. Bär: „Wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen, denn die Abläufe ändern sich.“ Bis hin zu der Möglichkeit für Bürger, ihre Ämtergänge sieben Tage die Woche 24 Stunden am Tag vom heimischen Computer aus erledigen zu können, vergleichbar wie mit Bank-Geschäften oder Allgorithmen des Online-Handels. Momentan arbeite das Landratsamt daran, den normalen Posteingang abzustellen – hin zur elektronischen Variante.

Arbeiten an Erler-Schule

Für den Erhalt der Kreisstraßen sind 1,8 Millionen Euro vorgesehen, weitere 1,4 Millionen Euro werden für Maßnahmen an den Kreisschulen aufgewendet. Die Fritz-Erler-Schule steht im Blickpunkt. Der Brandschutz soll nachgerüstet werden, ebenso Markisen ersetzt und Arbeiten an der Fassade und am Boden vorgenommen werden.