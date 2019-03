Kreistag legt einstimmig weiteres Vorgehen zur Klinik fest

Der Tuttlinger Kreistag hat am Donnerstag einstimmig die Kriterien und den Zeitplan für das geplante Klinikgutachten festgelegt. Die Fraktionen, die ursprünglich eine andere Richtung eingeschlagen hatten, stimmt somit mit. In Statements wurden Gründe genannt: Es gelte nach der 18 zu 22-Stimmen-Entscheidung des Kreistags am 7. März nun, wieder an einem Strang zu ziehen.

Die CDU-Fraktion – die in der März-Sitzung den Antrag auf Erstellung eines Gutachtens entgegen der Linie der Verwaltung eingebracht hatte, die beiden stationären Abteilungen Innere und Altersmedizin in Spaichingen zu schließen und nach Tuttlingen zu verlagern – hatte nun eine Ergänzung vorgelegt, die die Untersuchungsaufgaben für das Gutachten konkretisierten.

Auch die Offene Grüne Liste brachte am Donnerstag selbst noch Konkretisierungen ein. Diese sollen, da inhaltlich weitgehend in der nun neuen Vorlage bereits aufgenommen, als Anhang zum Beschluss aufgenommen und die Begründung im Protokoll vermerkt werden. Die Anregung der OGL, auch die Chancen zu überprüfen, als BG Klinik anerkannt zu werden, wurde mit aufgenommen.

Drei Alternativen untersucht

Untersucht werden nun drei Alternativen: das Konzept des Klinikums, das Alternativkonzept der Klinikinitiative Spaichingen und die Fortführung des Status Quo aus medizinischer, organisatorischer, personeller und wirtschaftlicher Sicht.

Dabei sollten jeweis auch die Belange der Notfallversorgung betrachtet werden. Zudem wird auf Anregung der CDU auch ergebnisoffen geprüft, wie es gelingen könne, dass beide Standorte eng vernetzt seien, aber ohne Doppelstrukturen. Gleichzeitig solle auch die ambulante und stationäre Notfallversorgung für den Raum Spaichingen gesichert und Wachstunspotenziale für Tuttlingen ausgeschöpft werden

Als Perspektiven wurden durch die CDU-Ergänzung beispielhaft die Untersuchungsbereiche Diabetologie, Konservative Orthopädie, Kooperation mit dem Vinzenz von Paul Hospital, Palliativmedizin, Ernährungsmedizin, Rheumatologie, Naturheilkunde und ähnliches und die Ausweitung der Angebote der Medizinischen Versorgungszentren in Verbindung mit Kurzzeitpflegeplätzen/Pflege insgesamt vorgeschlagen. Weiter soll die Haus- und Fachärztliche Versorgung im Raum Spaichingen und Trossingen einbezogen werden.

Gutachter werden am 17. April vorgestellt

Explizit genannt sind Gespräche mit den Akteuren der Klinik, der Klinikinitiative und der Stadt Spaichingen. Das Gutachten über die Park- und Verkehrssituation sowie die Liegenschaftskosten sind gesondert beauftragt.

So sieht der Zeitplan aus: Die Gutachter sollen im Verwaltungsausschuss am 17. April vorgestellt, die Entscheidung für einen Gutachter am 9. Mai im Kreistag fallen. Die gutachterliche Stellungnahme soll im September vorgelegt werden, dazwischen gibt es einen Zwischenbericht.

Die Fraktionen bestimmten außerdem eine Lenkungs- und Steuerungsgruppe mit Dr. Hans Roll, Tobias Schumacher (CDU), Dr. Wolfram Debler (FW), Hans-Peter Bensch (FDP), Marcus Kiekbusch (SPD) und Hermann Polzer (OGL).

Stimmen zur einstimmigen Linie zum weiteren Gutachten-Vorgehen

„Wir mussten uns ein Stück weit zusammenraufen“, kommentierte OGL-Sprecher Hans-Martin Schwarz das Abstimmungsverhalten der OGL, die ebenso wie auch die FDP, die SPD und die Freien Wähler dem ergänzenden Beschlussvorschlag zustimmte. Es sei klar geworden, dass die Standortfrage den Leuten wichtig sei und daher untersucht werden solle. Landrat Stefan Bär meinte, dass er glaube, das Gutachten werde nichts anderes ergeben, als schon bisher angenommen.

Leo Grimm (FDP) goss Wasser in den Wein und kritisierte, dass die Kreistagsmitglieder seit Dezember massiv unter Druck gesetzt worden seien, auf die Linie des Landrats und der Klinikgesellschaft einzustimmen und jetzt sehe man, dass es doch anders gehe. Niemand laufe in Spaichingen davon.

Hierauf hagelte es Widerspruch: Fritz Buschle (SPD) sagte, er habe sich keineswegs von der Verwaltung unter Druck gesetzt gesehen. „Ich habe mich immer gut beraten gefühlt.“ Es gehe jetzt um politische Befriedung. Niemand sei hintergangen oder unter Druck gesetzt worden: Hierfür gab es auch Beifall von der CDU-Fraktion.

CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Beck bezeichnete den Beschluss als „Neustart“ und Bernhard Schnee (CDU) sagte: „Wir sind auf einem guten Weg, einem Weg der Chancen.“

Das Gutachten suche eine Basis, wie beide Standorte fit für die Zukunft gemacht werden könnten. „Ich bin froh, dass wir diesen Weg gemeinsam finden.“ (abra)