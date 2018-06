Kreistag ist für Erhalt der Einheitsforstämter

Es war ein bewegender Moment, als Dmitrij Mazunov am Dienstag von seinen beiden Tischtennis-Meisterschaften mit den TTF Liebherr Ochsenhausen erzählte. Davon, wie er und seine Mitstreiter 1997 bei der ersten mit dem Traktor vom Firmensitz des Namenssponsors runter ins Stadtzentrum fuhren und von 2000 Menschen bejubelt wurden. Im Doublejahr 2004 wurde Mazunov, der an vier der acht Titel des Clubs mitwirkte, nochmals Meister, doch als der Publikumsliebling spät am Abend am Marktbrunnen noch zu einer Rede gebten wurde, brachte er nicht viel ...