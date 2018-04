Kreisstraßen und Brücke werden saniert

Mehrere Kreisstraßen im Landkreis Tuttlingen bekommen bald eine neue Deckschicht. Nach der Planung des Landratsamts geht es mit der K 5914 zwischen Schura und Gunningen im Mai los. Es folgen im Juni die K 5902 zwischen Irndorf und Schwenningen und im Juli die K 5900 zwischen Mahlstetten und Böttingen. Von Juni bis August soll zudem die K 5920 zwischen Wurmlingen und der B 523 erfolgen. Die Kosten für die vier Baumaßnahmen belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro.

Kreisrat Gerhard Minder (CDU) fragte an, ob bei den vergangenen Sanierungen eine zu dünne Deckschicht aufgetragen worden sei, so dass die Sanierungen in diesem Jahr erfolgen müssen. Dies bestätigte Michael Guse, Leiter des Dezernat Wirtschaft, Kreisentwicklung und Kultur beim Landratsamt: „Damals wurde anders dimensioniert.“ Über die Jahre sei die Erkenntnis gekommen, dass die Deckschicht zu mager aufgetragen worden sei. Die Schäden seien vor allem der Belastung durch den Verkehr geschuldet.

Zudem steigt der Landkreis in die Sanierung von kaputten Brücken ein. So soll die Eltabrücke an der K 5920 in Wurmlingen ertüchtigt werden. Diese sei laut Kreiskämmerer Diethard Bernhard „sehr sanierungsbedürftig“. Die Sanierung kostet rund 164 000 Euro und soll im Zuge der Deckschichtsanierung der Kreisstraße erfolgen.