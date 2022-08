Kreissparkasse Tuttlingen ehrt langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Neun Jubilare hat die Kreissparkasse Tuttlingen in diesem Jahr für deren 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum geehrt. Die Feierlichkeiten für diesen besonderen Anlass fanden am 15. Juli in den Räumlichkeiten des Sparkassen-Forums statt, wie die Bank weiter mitteilt.

In einer persönlichen Laudatio blickte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Tuttlingen, Daniel Zeiler, auf die beruflichen Werdegänge der einzelnen Geehrten zurück. Zeiler würdigte das Engagement der Jubilarinnen und Jubilare, die über 25 und 40 Jahre ihres Arbeitslebens in den Dienst der Kreissparkasse gestellt haben.

Anschließend wurde in gemütlicher Runde die eine oder andere Anekdote der vergangenen Jahre ausgetauscht. „Die Verbundenheit zur Sparkasse als Arbeitgeber sei ein wichtiges und gutes Zeichen, vor allem in Zeiten, in denen ein hoher Wettbewerb um Arbeitskräfte besteht“, so Zeiler.