Kreissparkasse legt kräftig im Kreditgeschäft zu

Die Kreissparkasse verzeichnet für das Geschäftsjahr 2018 erhebliche Zuwächse. Die Bilanzsumme wuchs im vergangenen Jahr auf rund 3,6 Milliarden Euro an. Das ist im Vergleich zum Vorjahr 2017 ein Plus von elf Prozent.

Wenn Markus Waizenegger von seinem ersten Geschäftsjahr als Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Tuttlingen berichtete, vergleicht er sich und Sparkassendirektor Daniel Zeiler mit einem aufgeladenen Handy-Akku. „Wir beide konnten in unserem ersten Jahr voll durchstarten“, sagt Waizenegger. Energie, die die neue Sparkassenspitze verwendete, um ihre Bilanzsumme erneut nach oben zu schrauben: auf 3,6 Milliarden Euro (2017: 3,3 Milliarden Euro). Nach Steuern blieb davon ein Überschuss von 7,1 Millionen Euro übrig. Der soll vor allem das Eigenkapital stärken.

Dabei stand 2018 wirtschaftlich gesehen unter keinem guten Stern: der Handelskonflikt zwischen den USA und China, die anhaltende Niedrigzinsphase, der Brexit und neue Prüfverfahren in der Autoindustrie. Trotzdem ginge es der Wirtschaft in der Region gut, berichtet Waizenegger. „Die Auftragsbücher sind nach wie vor gut gefüllt“, so der Vorstandvorsitzende. „Die Stimmung ist in weiten Teilen gut.“

Starke Zuwächse im Kreditbereich

Die stärksten Zuwächse verzeichnet die Sparkasse im Kreditbereich. „Wir sind ganz stark in den Bereichen Unternehmerkredite unterwegs“, so Waizenegger. So stieg die zugesagte Kreditsumme an Unternehmen und Selbstständige im vergangenen Jahr um 35,1 Prozent auf rund 375 Millionen Euro. Dahinter stünden Erweiterungsinvestitionen in neue Maschinen oder Hallen in der Region und im Ausland. „Solche Zuwachsraten hatten wir noch nie“, so Waizenegger, „Da spürt man, dass da Dampf auf dem Kessel ist.“ Doch neben der guten Konjunkturlage dürfte die Steigerung im Kreditbereich Ergebnis einer neuen Unternehmensstrategie sein. Schließlich hat sich der Vorstand mit Daniel Zeiler einen Mann ins Haus geholt, der zuvor für mehrere Jahre als Bereichsdirektor das Kreditmanagement der größten Sparkasse im Land, der Sparkasse Pforzheim Calw, verantwortet hatte.

Zuwächse im Kreditbereich gab es auch beim privaten Wohnungsbau. Dafür sagte die Kreissparkasse 21,3 Prozent mehr Geld zu als 2017 (insgesamt 163 Millionen Euro).

Mehr Geld eingezahlt

Doch nicht nur der Kreditbereich ist gewachsen. Auch die Höhe der Einlagen – also das Geld, das Kunden bei der Sparkasse eingezahlt haben – ist um 6,3 Prozent auf insgesamt 3,1 Milliarden Euro gestiegen. Die deutlichste Änderung gab im Unternehmensbereich. Während sich im Jahr 2017 die Einlagen von Unternehmen auf dem Sinkflug befanden (ein Minus von 89 Millionen Euro im Vergleich zu 2016), zahlten diese im vergangenen Jahr wieder 29,6 Prozent mehr ein. Die Erklärung: Die Kreissparkasse verzichtete im vergangenen Jahr darauf, die 0,4 Prozent Negativzinsen bei der Europäischen Zentralbank – das sogenannte Verwahrgeld – auf die Kunden umzulegen. Geld, dass die Kreissparkasse nun allerdings anders erwirtschaften muss. Dabei helfe das gute Kreditgeschäft. „Wir investieren in die Kundenbeziehung“, so Waizenegger. Auch wenn die Zinssituation belastend sei, sei man der Auffassung, dass dies die richtige Entscheidung gewesen sei.

Auch Privatkunden haben wieder mehr Geld eingezahlt. Rund 79 Millionen Euro (2017: 58 Millionen Euro) verwaltet die Kreissparkasse. Das meiste davon befinde sich allerdings im Bereich der Sichteinlagen – Zinsen gibt es da keine. Für Waizenegger ein Alarmsignal. Denn durch die Geldentwertung der Inflation werde Vermögen schlichtweg vernichtet. Der Sparkassenvorstand rechnet mit 24 Millionen Euro, die pro Jahr verlorengehen könnten. „Wir sehen das mehr als kritisch“, so Waizenegger.

Deshalb will die Kreissparkasse stark auf Beratung setzen, um den Kunden Möglichkeiten zur Geldanlage aufzuzeigen.