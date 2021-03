Kreisseniorenrat ruft zu Wahlbeteiligung auf

Zur kommenden Landtagswahl am 14. März sind die Seniorinnen und Senioren eine große Gruppe der Wahlberechtigten. „Es geht darum, dass sich dieser Personenkreis einbringt und sich an der Landtagswahl beteiligt“, schreibt der Kreisseniorenrat in einer Pressemitteilung. Der Kreisseniorenrat ruft deshalb alle Älteren auf, sich an der Landtagswahl zu beteiligen und gegebenenfalls rechtzeitig einen Antrag auf Briefwahl zu stellen.

In den vergangenen Tagen seien die Wahlbenachrichtigungen den Berechtigten zugestellt worden, heißt es weiter. Um den Älteren einen Überblick über die Programme der einzelnen Parteien zu verschaffen, hat der Landesseniorenrat Wahlprüfsteine an die Parteien versandt.

Der Kreisseniorenrat hat Wahlprüfsteine zum Kreis Tuttlingen zusammengestellt und diese den Kandidaten im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen zukommen lassen. Insbesondere wurden Fragen zur Impfstrategie, zur Pflege, zum Gesundheitswesen, zur Mobilität im Kreis und zu Neuen Medien gestellt.