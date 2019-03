Kreisschützentag findet 2020 in Nendingen statt

Die Schützengilde Nendingen wird am Samstag, 25. April 2020, ihr 50-jähriges Bestehen feiern und aus diesem Anlass den Kreisschützentag in den Donau-Hallen ausrichten. Dies gab der wiedergewählte Oberschützenmeister Gerd Steinmann am vergangenen Samstag in der Jahreshauptversammlung im Schützenhaus Sengentäle bekannt.

Ein Festausschuss arbeite derzeit an den Einzelheiten der Organisation und des Programms. Vorgestellt wurde der Versammlung außerdem die neue einheitliche Kleidung der aktiven Schützen, die für das Jubiläum gekauft wird.

Mit 84 Frauen und Männern blieb der Mitgliederbestand des Vereins konstant, so Gerd Steinmann in seinem Jahresrückblick. Dreh- und Angelpunkt des Vereinsgeschehens waren die Standanlagen und Bewirtung des Schützenhauses. Bei zwei Arbeitseinsätzen wurden die Hochblenden des Schießstandes verbessert, ein Holzlager eingerichtet sowie im Schützenhaus die Ausstattung ergänzt und verbessert.

Wahlen bestätigen Vorstand

Die Wahlen der turnusgemäß anstehenden Vorstandsmitglieder hatten folgendes Ergebnis: Oberschützenmeister Gerd Steinmann, Sportleiter Jörg Ballermann, Beisitzer Dennis Müller und Moni Geng, Kassenprüfer Henry Buschle und Axel Silberhorn. Kassier Thomas Witter trat nicht mehr an. Nachfolgerin ist Kerstin Ballermann.

Das Meisterschützenabzeichen mit Urkunden des Deutschen Schützenbundes und des Württembergischen Schützenverbandes erhielten für ihre hervorragenden Leistungen bei den Einzelmeisterschaften Udo Kleiser, Andreas Dreher und Oliver Dietz.