Kreismeisterschaft der Leichathleten

Im Tuttlinger Donaustadion ist die LG Tuttlingen-Fridingen am Samstag, 12. Mai, Gastgeber der Kreismeisterschaften in der Leichtathletik. In allen Altersklassen ab zehn Jahren werden die Titel im Sprint, über 800 Meter, im Hoch- und Weitsprung sowie im Wurf mit Ball, Speer oder Kugel vergeben.

Die Veranstaltung beginnt um 11.30 Uhr mit der Kampfrichterbesprechung. Ab 12 Uhr starten die Wettkämpfe mit den Läufen über 100 Meter. Zum Abschluss werden dann nach den Sprintstaffeln ab 17 Uhr die Läufe über 800 Meter ausgetragen.

Nach vielen guten Leistungen in den ersten Wochen dieser Saison kann man auch bei dieser Veranstaltung am Samstag spannende Wettkämpfe erwarten.