Kreisliga B: Erste Niederlage für den SV Egesheim

Einen unerwarteten Dämpfer hat der SV Egesheim beim Spieltag der Kreisliga B einstecken müssen. Gegen die zuletzt schwächelnde SGM Fridingen/Mühlheim III kassierte der SVE beim 0:2 die erste Saisonniederlage.

SV Egesheim – SGM Fridingen/Mühlheim III. Die Gäste aus dem Donautal versuchten in Egesheim aus einer massierten Abwehr heraus zum Erfolg zu kommen. So hatte Egesheim, auch schon im ersten Spielabschnitt deutlich mehr Spielanteile, aber die Gastgeber hatten es schwer sich Torchancen zu erarbeiten. „Wir hatten schon drei gute Möglichkeiten im ersten Durchgang, aber irgendwie fehlte die Entschlossenheit im Abschluss“, stellte SVE-Spieler und sportlicher Leiter Lars Stier fest.

Auch in der zweiten Halbzeit dasselbe Bild. Egesheim versuchte Druck aufzubauen und hatte dann auch in der 55. Spielminute eine große Gelegenheit, als Spielertrainer Patrick Medenica an den Pfosten köpfte. Praktisch im Gegenzug nutzten die Gäste einen Fehler in der Defensive des SVE konsequent aus und erzielten durch Daniel Regert die überraschende 1:0-Führung.

Weiter berannten die Gastgeber das gegnerische Tor und in der 89. Spielminute forderten die Gastgeber Elfmeter, nachdem Lars Stier im gegnerischen Strafraum zu Fall kam. Aber der Pfeife des Schiris blieb stumm. Der SVE warf alles nach vorne und wurde in der Nachspielzeit ausgekontert, als Silvio Schillaci zum 2:0 traf und den Spielverlauf auf den Kopf stellte. „Dies war eine absolut unglückliche und unnötige Niederlage für uns. Wir hatten genügend Chancen die Partie für uns zu entscheiden, stehen am Ende aber mit leeren Händen da“, stellte Lars Stier fest.

Die weiteren Partien:

SGM Gosheim/Wehingen II – FC Weigheim 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Koray Batmaz (56.).

SV Wurmlingen II – SV Spaichingen 4:1 (1:1). Tore: 0:1 Falco Stitzenberger (15., Elfmeter), 1:1 Tobias Dolch (45.), 2:1 Giuseppe Mazzola (53.), 3:1 Maximilian Pauli (66.), 4:1 Julian Liebermann (86.).

SV Deilingen-Delkhofen – VfR Wilflingen 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Jan Erhart (23.), 1:1 Ahmet Arslan (54.), 2:1 Julian Lier (69.), 4:1 Hermle (79.).

SpVgg Aldingen – Türkgücü Tuttlingen 5:0 (2:0). Tore: 1:0 und 2:0 beide Rene Bangnowski (24. und 37.), 3:0 Samet Tirit (71.), 4:0 Hannes Friedrich (74.), 5:0 Benjamin Grund (87.). Besondere Vorkommnisse: eine rote (41.) und zwei gelb-rote Karten (48. und 86. Minute) gegen Türkgücü Tuttlingen.