Kreisliga B 2: Spitzenteams vor lösbaren Aufgaben

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel 2, haben die beiden Spitzenmannschaften am Sonntag machbare Aufgaben vor sich. Tabellenführer SG Fridingen/Mühlheim sollte seine Aufgabe bei der Spielgemeinschaft Gosheim/Wehingen ebenso erledigen können wie der SV Egesheim daheim gegen den FC Weigheim. Beide haben bereits in der Vorrunde ihre Spiele gegen ihre Gegner vom Wochenende gewonnen. Zu einem wichtigen Spiel muss der SV Schörzingen ins Donautal reisen und dort gegen die SG Irndorf/Bärenthal antreten. Der SV Schörzingen kann nur mit einem Sieg auf den Relegationsplatz zur Kreisliga A hoffen.

FSV Schwenningen II – SV Wurmlingen II (So., 13 Uhr/Vorrunde 3:1). Die Platzherren müssen den Vorrundensieg wiederholen, wenn sie sich in Richtung Abstiegsplätze absichern wollen.

SG Durchhausen/Gunningen – VfR Wilflingen (So., 15 Uhr/2:2). Das Gleiche gilt in diesem Spiel für die Wilflinger. Die Spielgemeinschaft kann dagegen unbeschwert aufspielen.

SV Egesheim – FC Weigheim (3:0). Daheim ist der SV Egesheim klarer Favorit. Es wird eher um die Höhe des Heimsieges gehen.

SV Böttingen – Türkgücü Tuttlingen (1:2). Es wäre schon eine dicke Überraschung, wenn der SV Böttingen dieses Heimspiel verlieren würde. Türkgücü hat erst zweimal in dieser Saison einen Sieg eingefahren und ist daher am Wochenende nur Außenseiter.

SG Irndorf/Bärenthal – SV Schörzingen (1:2). Das wird keine leichte Aufgabe für den SV Schörzingen in Bärenthal. Schon in der Vorrunde taten sich die damaligen Gastgeber schwer.

FC RW Reichenbach – SC Wellendingen II (9:2). Für den FC Reichenbach besteht natürlich immer noch die Chance auf den Relegationsplatz zum Aufstieg in die Kreisliga A. Damit diese weiter bestand hat, ist gegen die Wellendinger Reserve ein Heimsieg Voraussetzung.

SG Gosheim/Wehingen II – SG Fridingen/Mühlheim (0:1). Auf die leichte Schulter darf der Tabellenführer aus dem Donautal die Gastgeber in Wehingen nicht nehmen. Mit der richtigen Einschätzung sollten für den Gast drei Punkte herausspringen.