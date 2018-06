Kreis zögert bei Lebenshilfe-Erweiterung

Kisten stapeln sich auf dem Gang, die Arbeitsplätze sind teilweise so nah an Tischen, Regalen oder Maschinen, dass an ein Durchkommen mit dem Rollstuhl nicht zu denken ist. In der Honberg-Werkstatt der Tuttlinger Lebenshilfe geht es unbestritten eng zu. Deshalb würden die Verantwortlichen die Werkstatt gerne erweitern. Nur gibt es über das Konzept noch Differenzen mit dem Landratsamt.

182 Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen arbeiten in der Honberg-Werkstatt der Lebenshilfe. Sie schrauben Kleinteile zusammen, bekleben Tütchen mit Etiketten oder bauen Veterinärspritzen. 60 bis 70 Firmen, weitgehend aus dem Landkreis Tuttlingen, sind Kunden der Lebenshilfe. Aber: „Wir sind jetzt schon überbelegt“, sagt Lebenshilfe-Geschäftsführer Martin ten Bosch, „in den nächsten Wochen knacken wir die 20-Prozent-Marke.“ 20 Prozent Überbelegung ist gesetzlich erlaubt, mehr allerdings nicht. Ten Bosch hat einen Aufnahmestopp ab 2017 ausgesprochen.

Gebäude in Aussicht

Entlastung könnte nur eine Erweiterung bringen. Dafür hat die Lebenshilfe auch schon ein ehemaliges Firmengebäude in Tuttlingen in Aussicht. 2,5 Millionen Euro müsste sie investieren, 48 Werkstattplätze könnten dort entstehen, sagt Verwaltungsratsvorsitzender Frank-Karsten Willer. Dafür hätte die Lebenshilfe allerdings gern Fördermittel vom Kommunalen Landesverband für Jugend und Soziales (KVJS), und dafür wiederum braucht sie eine Bedarfsbestätigung des Landkreises.

Dass der Bedarf da ist, bestreitet das Landratsamt nicht: „Wir teilen die Auffassung der Lebenshilfe, dass 48 zusätzliche Werkstattplätze notwendig sind“, sagt Sozialdezernent Bernd Mager. Nur ist er mit dem Konzept, das die Lebenshilfe bislang vorgelegt hat, noch nicht recht zufrieden. „Ich war selber im Förderausschuss der KVJS, ich weiß, was da erwartet wird“, so Mager. Die Lebenshilfe müsse in einigen Punkten nachjustieren.

Die KVJS selbst will sich zum konkreten Verfahren aus Datenschutzgründen nicht äußern. Unbestritten sei aber, so Mager, dass auf Inklusion viel Wert gelegt werde. Vereinfacht gesagt, geht es dabei um die Teilhabe behinderter Menschen am öffentlichen Leben, festgeschrieben in der UN-Behindertenrechtskonvention – und die will die Landesregierung umsetzen. „Die Lebenshilfe braucht für den Förderantrag ein schlüssiges Inklusionskonzept“, sagt Mager. Dazu gehören zum Beispiel Außenarbeitsplätze in Firmen.

Die gebe es bereits, sagt ten Bosch. Eine Grün-Gruppe pflege regelmäßig Außenanlagen der Wohnbau, andere Mitarbeiter arbeiteten im Klinikum, im Landratsamt oder bei der Hirsch-Brauerei, eine weitere Firma aus dem Landkreis will ab September eine Lebenshilfe-Gruppe in seiner Werkstatt integrieren. „Wir führen immer wieder Gespräche, aber es ist schwierig, weitere Firmen zu bekommen“, sagt ten Bosch. Zudem seien nicht alle Mitarbeiter der Lebenshilfe überhaupt fähig, an so einem Arbeitsplatz zu arbeiten. Er glaubt dennoch, dass man sich mit der KVJS einig wird, er sei mit den zuständigen Sachbearbeitern im Gespräch. Aus seiner Sicht fehlt nur die Bedarfsbestätigung des Landkreises.

Konkrete Aussagen fehlen

Mager sieht das anders: „Es fehlen auch noch andere konkrete Aussagen, zum Beispiel, wie viele Arbeitsplätze aus der alten Werkstatt in die neue verlagert werden sollen.“ In Sachen Inklusion fordert er eine stärkere Zusammenarbeit mit dem Landkreis. „Wir haben uns in der Behindertenhilfe stark aufgestellt“, sagt er, „das kann man auch nutzen.“

Der Lebenshilfe dagegen läuft die Zeit davon – auch weil sie befürchtet, dass jemand anderes ihnen das Gebäude vor der Nase wegschnappen könnte. Dennoch: Der angekündigte Aufnahmestopp hat auch beim Landratsamt Wirkung gezeigt: Mager ist zuversichtlich, dass in den kommenden Gesprächen mit der Lebenshilfe eine Übereinkunft gefunden wird. Auch Verwaltungsratsvorsitzender Willer gibt sich nach jüngsten Telefonaten positiv gestimmt: „Ich bin mir sicher, dass wir sehr bald eine Lösung finden, um den Aufnahmestopp vermeiden zu können.“

Das ist die Lebenshilfe

Die Tuttlinger Lebenshilfe, ein gemeinnütziger Verein, betreut zwischen 300 und 400 Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen im Landkreis. Es gibt zwei Werkstätten in Tuttlingen mit 250 Arbeitsplätzen, dazu Wohngruppen in Tuttlingen und Spaichingen und etwa 150 Mitarbeiter in Betreuung und Verwaltung. Die Lebenshilfe bekommt für jeden Arbeits- und Wohnplatz Geld über die Behindertenhilfe vom Landkreis, zudem hat sie Einnahmen aus den Firmenaufträgen.