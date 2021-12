Kreis Tuttlingen: Drei Infektionen mit Omikron

Nachdem der Landkreis Tuttlingen bereits vor zwei Wochen bei einem Reiserückkehrer aus dem Landkreis den ersten Omikron-Fall zu verzeichnen hatte (die Person verblieb in München im Quarantänehotel), wurden nun die ersten Omikron-Fälle im Landkreis festgestellt. Über Weihnachten wurden dem Gesundheitsamt drei Omikron-Fälle von den Laboren gemeldet (ein Fall am 24. Dezember, zwei Fälle am 25. Dezember). Bei allen Personen – positive Fälle und Kontaktpersonen – wurde eine Quarantäne angeordnet.

Insgesamt hat der Kreis Tuttlingen vom 24. bis 26. Dezember 148 Neuinfektionen zu verzeichnen gehabt. Fälle nach Gemeinden, 26. Dezember (zwölf Infektionen): 2x Balgheim; 1x Geisingen; 1x Neuhausen ob Eck; 1x Rietheim-Weilheim; 1x Spaichingen; 1x Trossingen; 4x Tuttlingen; 1x Wurmlingen. 25. Dezember (34 Neuinfektionen): 2x Bubsheim; 2x Emmingen-Liptingen; 1x Fridingen an der Donau; 3x Geisingen; 6x Immendingen; 1x Irndorf; 1x Mahlstetten; 1x Mühlheim an der Donau; 2x Spaichingen; 1x Trossingen; 12x Tuttlingen; 2x Wurmlingen. Fälle nach Gemeinden 24. Dezember (102 Neuinfektionen): 7x Aldingen; 1x Balgheim; 2x Denkingen; 9x Dürbheim; 2x Emmingen-Liptingen; 1x Frittlingen; 3x Geisingen; 2x Gunningen; 4x Immendingen; 1x Mahlstetten; 4x Rietheim-Weilheim; 3x Seitingen-Oberflacht; 11x Spaichingen; 2x Talheim; 34x Trossingen; 11x Tuttlingen; 4x Wehingen; 1x Wurmlingen.