Kreis Tuttlingen bekommt Energy Award für Projekte im Klimaschutz

Umweltminister Franz Untersteller hat in Schwäbisch Hall den Landkreis Tuttlingen mit dem European Energy Award (EEA) ausgezeichnet. Zu den weiteren Preisträgern zählen zwei Landkreise, sieben Städte und sieben Gemeinden aus Baden-Württemberg. Nachdem der Kreis Tuttlingen 2015 zum ersten Mal ausgezeichnet wurde, habe er „erfolgreich an die Entwicklung im Bereich Klimaschutz der letzten Jahre angeknüpft“, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch Projekte, Neuausrichtungen und ein „insgesamt großes Engagement“ habe der Landkreis das Ergebnis seit der letzten EEA-Verleihung 2015 von 63,7 auf 71,6 Prozent deutlich verbessert.

„Der Landkreis Tuttlingen engagiert sich für den Klimaschutz, um schon Kinder und Jugendliche durch pädagogische Aufarbeitung frühzeitig für den Umweltschutz zu sensibilisieren und ein Umdenken im Alltag anzuregen“, so Landrat Stefan Bär. Seit 2015 intensiviere der Landkreis seine Bemühungen in der Umweltbildung, so die Mitteilung. So sei beispielsweise im Energieseminarkurs der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule der Klimaschutzpreis des Landkreises entwickelt worden. Der Preis richte sich an innovative Projekte zum Klimaschutz. Durch die Kooperation mit dem TheaterBahnhof Mühlheim entstand 2019 so beispielsweise ein Klimaschutz-Theaterstück. Das Stück mit dem Titel „Auf der Erde geht’s heiß her“ lasse die Themen Klima und Umweltschutz lebendig werden.

Überdies habe der Landkreis Tuttlingen ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellt, das neben einem Leitbild und einem umfassenden Maßnahmenkatalog eine fortschreibbare Energie- und Kohlendioxid-Bilanz sowie eine Gebäuderichtlinie für landkreiseigene Gebäude beinhalte. Viele erfolgreiche Maßnahmen seien umgesetzt worden; hervorzuheben sei unter anderem die landkreisweite Ladeinfrastruktur für E-Mobilität mit einer Darstellung der Ladestationen auf einer „E-Mobility Map“. 2018 verfassten die Verantwortlichen laut Mitteilung die Beschaffungsrichtlinie, mit welcher Beschaffungen in allen Ämtern der Kreisverwaltung nach ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien erfolgen. Außerdem gehörte der Landkreis 2015 und 2016 zu den Preisträgern des Wettbewerbs „Leitstern Energieeffizienz“.