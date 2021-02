Inzidenzwert sinkt unter 50 - auch, weil weniger getestet wurde?

Dass zuerst die Friseure geöffnet werden, könnte doch nicht so willkürlich sein, wie von manchen vermutet. Nach einer Studie der TU Berlin, auf die sich ein Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Freitag bezieht, und die untersucht hat, wie viele weitere Menschen ein Infizierter in einem bestimmten Kontext anstecken könnte, liegen die Friseure mit 0,6 an zweiter Stelle hinter Theater, Oper, Museen mit einer Belegung von 30 Prozent. Supermarkt und Einzelhandel mit zehn Quadratmetern pro Person, Restaurants mit 25 Prozent Belegung liegen bei 1,0 und 1,1 Angesteckten, Schulen und Büros bei einer Belegung von 50 Prozent bei 2,9 oder acht weiteren Angesteckten. (abra)