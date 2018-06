Kreis richtet Drogen-Modellprojekt ein

Rund tausend Menschen umfasst die Drogenszene im Landkreis Tuttlingen nach Schätzungen der Suchtberatungsstelle. Sie sollen mehr Unterstützung erfahren als bisher, um den Ausstieg zu schaffen. Das hat der Kreistagsausschuss für Soziales und Verwaltung gestern Nachmittag einstimmig beschlossen.

Die Suchtberatungsstelle, so berichtete Sozialdezernent Bernd Mager, sei d i e zentrale Anlaufstelle für Suchtkranke im Kreis. Die Zusammenarbeit sei sehr gut, der Landkreis übernehme einen Betriebskostenzuschuss von 342 000 Euro. Die meisten Behandlungsfälle resultierten aus Alkoholismus. Aber auch die etwa tausend Konsumenten harter Drogen würden betreut, und bei vielen gelinge auch „ein gänzlicher Ausstieg“.

Dessen ungeachtet gibt es nach Angaben Magers etwa 60 Konsumenten, die auf harte Drogen nur dann verzichten könnten, wenn sie auf ärztlich verordnete Ersatzstoffe wie Methadon zurückgreifen könnten. Allerdings fehle es seit mehr als 15 Jahren an Ärzten, die dazu bereit seien, inzwischen gebe es gar keine mehr. Die Drogensüchtigen weichen deshalb nach Rottweil, Villingen, Albstadt und in Einzelfällen sogar bis nach Kehl aus. Bei anderen schwinde die Motivation zur Suchtberatung zu kommen, sie bedienten sich auf dem Schwarzmarkt, was die Beschaffungskriminalität fördere, erklärte der Sozialdezernent.

Er schlug deshalb eine Lösung vor: In den Räumen der Suchtberatungsstelle soll eine Substitutionspraxis entstehen, die Ersatzstoffe verordnet. Ärztlicher Leiter wird Wolfgang Höcker vom Zentrum für Psychiatrie, der maßgeblich dafür gesorgt hat, dass das Land sich engagiert und eine halbe Stelle finanziert. „Das ist ein großer Erfolg“, betonte Bernd Mager. Die Erfahrung lehre, dass die Psychosoziale Versorgung zunehme, wenn Praxis und Fachstelle unter einem Dach liegen. „Wir haben die Chance, landesweit ein Pilotprojekt einzurichten. Nach fast zwei Jahrzehnten des Ringens stehen wir kurz vor einer Lösung“, so Mager weiter. Er schlug einen jährlichen Zuschuss von 5000 Euro vor, um den erhöhten Aufwand bei der Koordinierung und Verwaltungsarbeit zu unterstützen.

Kein Extra-Zuschuss

Dagegen riet der Sozialdezernent davon ab, zusätzlich noch einmalig 10 000 Euro für die Ausstattung zu gewähren. Das hatten Ulkrich F. Mayer, der Leiter Fachstelle Suchtberatung, sowie die Fraktionen von SPD und der Offenen Grünen Liste (OGL) gefordert. Doch die CDU lehnte den Antrag mit ihrer Mehrheit ab. Es handle sich insgesamt um ein wichtiges Projekt, erklärte CDU-Sprecher Hans Trümper, aber es funktioniere auch, wenn man mit einer bescheidenen Möbilierung beginne.

Das Modellprojekt kann nach Magers Angaben zwar noch nicht im Januar, aber im Laufe des Jahres starten. Es werde nach zwei Jahre bewertet, sei aber auf Dauer angelegt, um nach Tuttlinger Vorbild auch in anderen Landkreisen eingerichtet zu werden.