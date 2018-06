Kreis-FDP wählt Vorstand und Delegierte neu

Der Vorsitzende des FDP-Kreisverbandes Tuttlingen, Hans Peter Bensch, ist bei der Mitgliederversammlung in seinem Amt einstimmig bestätigt worden. Stellvertretende Kreisvorsitzende sind Paul Haug aus Geisingen, Dirk Hetzer aus Tuttlingen sowie Dr. Claus-Peter Fritz aus Trossingen.

Die Kreisliberalen wollen alles daransetzen, dass ihr Landtagsabgeordneter Niko Reith aus Donaueschingen bei der Landtagswahl im März den Wahlkreis wieder im Stuttgarter Landtag vertreten kann. Zweitkandidat ist der Spaichinger Marcel Aulila. Kreisvorsitzender Bensch informierte über Veranstaltungen im Vorfeld der Landtagswahl. Zum Neujahrsempfang der Liberalen am 16. Januar um 15 Uhr in der Tuttlinger Stadthalle erwarten die Liberalen die stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Katja Suding. Am 7. März kommt die Bremer Spitzenkandidatin der Bürgerschaftswahlen von 2015, Lenke Steiner. Auch werden Spitzenkandidat Dr. Hans-Uli Rülke und Landesvorsitzender Michael Theurer (MdEP) im Wahlkreis erwartet. Bensch zeigte sich zuversichtlich, dass die FDP in der anstehenden Landtagswahl ein „ordentliches Ergebnis einfahren“ werde. Doch bedürfe es größter Anstrengungen, um „neben dem CDU-Spitzenkandidaten sowie allen anderen politischen Mitbewerbern, die eine wahre Wahlkampfschlacht im Wahlkreis planen, bestehen zu können“. Landtagsabgeordneter Niko Reith ging auf das Thema Flüchtlinge ein. Er forderte, die ehrenamtlichen Helfer nicht dauerhaft zu überlasten. Es gelte, die Integration der Flüchtlinge, die ein Bleiberecht oder Asyl erhalten, voranzutreiben und die abgelehnten Asylbewerber zeitnah in ihr Herkunftsland zurückzuführen.

Bei den Wahlen wurde Schatzmeister Heinrich Lachenmaier aus Trossingen im Amt bestätigt, ebenso die Kassenprüfer Hans Albert Elsäßer aus Geisingen und Edmund Störk aus Emmingen. So gehören dem erweiterten Vorstand neben den Ortsvorsitzenden die Beisitzer Karl Haller, Florian Rosa, Andreas Anton, Thomas Teufel und Felix Albert Cramer von Clausbruch an.