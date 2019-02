Kreis baut Flüchtlingsunterkünfte und Personal ab

Die Zahl der Flüchtlinge im Landkreis Tuttlingen geht zurück. Parallel dazu hat der Kreis angefangen, seine Unterkünfte und das Personal abzubauen.

Zu den Spitzenzeiten waren im Kreis 34 Gemeinschaftsunterkünfte mit rund 1700 Flüchtlingen belegt. Aktuell sind es laut den Ausführungen von Sozialdezernent Bernd Mager bei der Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit am Mittwoch noch 378 Flüchtlinge in elf Gemeinschaftsunterkünften. Für deren Betreuung sind nur noch zwei Sozialarbeiter zuständig. Ziel ist, Ende 2019 über zehn Unterkünfte mit rund 600 Plätzen zu verfügen. Die vom Land geforderte Belegungsquote von mindestens 75 Prozent wird der Landkreis nicht erreichen, sondern nur 60 Prozent. Dies liegt laut der Sitzungsvorlage daran, dass der Landkreis teils langfristige Mietverträge eingegangen ist. So laufen beispielsweise die Kontrakte für die Gemeinschaftsunterkünfte in Immendingen und Spaichingen zehn Jahre, in Fridingen und Trossingen 15 Jahre. Laut der Kreisverwaltung seien viele Vermieter nicht bereit, aus den Verträgen vorzeitig auszusteigen, wodurch der Abbau der Unterkünfte sich oft schwierig gestalte.

Kreisrätin Elke Schaldecker (SPD) berichtete, dass es in der Gemeinschaftsunterkunft in der ehemaligen Klavierfabrik in Spaichingen enorme Probleme mit Schimmel an den Wänden gebe. In diesen Räumen seien Familien mit Kindern untergebracht. „Die Leute haben resigniert“, sagt Schaldecker, weil niemand etwas dagegen unternehme. Das Problem sei ihm neu, sagte Mager, vielleicht, weil man nur noch zwei Sozialarbeiter habe. „Das ist natürlich keine Rechtfertigung.“ Er versprach, sich der Sache anzunehmen.

Neben dem Abbau der Gemeinschaftsunterkünfte ist die berufliche Integration ein Ziel, das der Kreis vorantreibt. Und das laut Landrat Stefan Bär erfolgreich. In den Jahren 2017 und 2018 habe man 211 Flüchtlinge in Ausbildung oder in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt, was bei jahresdurchschnittlich rund 560 arbeitsmarktfähigen Personen eine Quote von 38 Prozent sei., „Das ist ein gutes Ergebnis, auf dem wir aufbauen können“, sagt Bär. Mager ergänzt: „Wenn die Flüchtlinge die Deutschkurse absolviert haben, sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt nicht so schlecht.“

Für Menschen, die in Deutschland keine Chance sehen und freiwillig in ihre Heimat zurückgehen wollen, gibt es beim Landkreis die sogenannte Rückkehrbeihilfe. Mit dieser habe man in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht, so Mager. Die Menschen bekämen eine Beratung und dann eine Rückkehrbeihilfe in Höhe von 2000 Euro für Alleinstehende und 6000 Euro für Familien.

Im März 2017 hat der Kreis die Rückkehrberatung konzeptionell neu aufgestellt und eine halbe Personalstelle für die Rückkehrberatung vorgehalten. Seitdem habe man Rückkehrbeihilfen in Höhe von knapp 78 000 Euro gezahlt, sagte Mager. Nun soll die 0,5-Beratungsstelle auf 100 Prozent aufgestockt werden. Dem stimmten die Ausschussmitglieder einstimmig zu. Kreisrat Bernhard Schnee sprach für alle: „Menschen, die zurückwollen, brauchen Beratung und finanzielle Unterstützung.“