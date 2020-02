Kreative Schüler können an Wettbewerb teilnehmen

Seit Jahren zählt der Wettbewerb der Jugendkunstbiennale Schwarzwald-Baar-Heuberg für junge Kreative zu einer wichtigen Plattform, um ihr Talent im Bereich der „Digitalen Bildbearbeitung“ unter Beweis zu stellen. Nun steht die achte Auflage an, so eine Pressemitteilung. Schüler können sich bis 15. Mai anmelden.

Heute gebe es kaum noch Grenzen, aber viele Möglichkeiten, ein Bild zu bearbeiten: Sei es ein bisschen an der Farbe zu drehen, am Tonwert zu schrauben, die Sättigung des Bildes zu optimieren oder gar ganze Bildmontagen zu erstellen. Verfremdung durch moderne Bildbearbeitungsprogramme könne sogar die Sicht auf ein Bild verändern, so die Mitteilung.

Um jungen Künstlern alle zwei Jahre einen innovativen Wettbewerb zu bieten und ihnen somit neue Herausforderungen zu ermöglichen, hat Veranstalter und Organisator Michael Hoyer, die Jugendkunstbiennale neu ausgerichtet. In insgesamt drei Kategorien haben Schüler die Möglichkeit, am Wettbewerb teilzunehmen.

Von einer Jury werden die 30 besten Kunstwerke ernannt. Die Gewinner erhalten Preise: Kategorie „Sparen und Wünsche erfüllen“ Preis iPad, Kategorie „Durch einen gesunden Boden fließt reines Wasser“, Preis: Spiegelreflexkamera, Kategorie „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, Preis: Action Cam sowie sechs Freikarten für den Europa-Park.

Neben den drei Kategorien werden laut Mitteilung sieben lobende Erwähnungen sowie 20 besondere Erwähnungen vergeben und ebenfalls mit Preisen ausgezeichnet: Lobende Erwähnung 4. bis 10. Platz, Preis je zwei Eintrittskarten für das Technorama, Besondere Erwähnung 11. bis 30. Platz, Preis: je ein Bildbearbeitungsprogramm der Firma Corel.

Für die Teilnahme am Wettbewerb wird neben dem bearbeiteten Bild ein ausgefülltes Anmeldeformular benötigt. Teilnahmeberechtigt sind interessierte Schüler, die Freude an der Gestaltung und Bearbeitung von Bildern haben. Eingereicht werden können folgende Bilder: Bildformat TIF- bzw. JPG mit einer Mindestauflösung von 300 dpi bei einer Größe von 10 mal 15 Zentimetern. Sollten die eingereichten Bilder, die Größe von fünf MB nicht überschreiten, können diese laut Mitteilung per E-Mail geschickt werden. Größere Bilder können über www.WeTransfer.com versendet werden.

Detaillierte Informationen zur Anmeldung und den technischen Anforderungen an die eingereichten Bilder,erhalten Interessierte auf der Homepage der Jugendkunstbiennale Schwarzwald-Baar-Heuberg: www.jugendkunst-sbh.de.