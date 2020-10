Krähe-Preisträger stehen fest

Die Preisträger der Tuttlinger Krähe 2020 stehen fest. Die Jury aus Sabine Schürnbrand (Allensbach), Rosa Wagner (Puchheim), David Zapp (Fridingen), Rolf Brohammer und Michael Baur (beide Tuttlingen) haben nach dem letzten Wettbewerbsabend am Donnerstag, El Mago Masin, Heinz Gröning, Martin Niemeyer und Lennart Schilgen ausgewählt.

Sie stehen bald in einer Reihe mit Sascha Grammel, Florian Schroeder, Heinrich Del Core, Torsten Sträter oder Horst Evers. Wer von den vieren am Ende welchen Preis gewinnt, das erfahren Publikum und Preisträger erst bei der Gala der Preisträger am Sonntagabend in der Angerhalle und in der Stadthalle Tuttlingen.

Vergeben werden dort dann der erste Preis, der zweite Preis und der Sonderpreis der Jury sowie der Publikumspreis. Die 10500 Euro Preisgeld teilen die zwölf Finalisten des Wettbewerbs untereinander auf. Ein starkes Zeichen der Solidarität, aber auch ein Alarmsignal, was die Situation der Kulturschaffenden angeht.