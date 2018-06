Kräftemessen für Ringer-Talente

Zum zehnten Mal richtet der ASV Nendingen am Samstag ab 9.45 Uhr den Internationalen Jugend-Donau-Cup in der Mühlauhalle aus. Das Kräftemessen der heimischen Nachwuchsringer mit Athleten aus der Schweiz, Italien und dem SC Isaria Unterföhring aus Bayern hat seinen besonderen Reiz.

Im vergangenen Jahr hatten rund 180 Ringer-Talente am Donau-Cup teilgenommen. Die Organisatoren erwarten wieder ein Teilnehmerfeld, das sich in der Vergangenheit oft noch durch spontane Anmeldungen stark erhöhte und Flexibilität erfordert. Gastgeber Nendingen wird zusammen mit dem VfL Mühlheim die Mühlauhalle mit vier Ringermatten ausstatten und einen sportgerechten Ablauf ermöglichen.

Der ASV will den Aufschwung in seiner Jugendarbeit mit guten Platzierungen unterstreichen und mit überzeugenden Leistungen weiteren Ringernachwuchs werben. Je nach Losglück sind für einige Teilnehmer des ASV durchaus Platzierungen unter den ersten Sechs möglich. Bei der E-Jugend gehen Noah Bacher, Elias Kilic, Rafael Pavlov und Alina-Jasmine Gavrila auf die Matte. In der D-Jugend stellen sich Mateo Borkovic, Isabella Castiglione und Lucas Schatz dem Kräftemessen. Alexander Probst (C-Jugend) sowie Darko Borkovic und Lucas Braunbart (beide B-Jugend) kämpfen in den oberen Altersklassen.

Alle Ringer erhalten eine Urkunde. Die drei Erstplatzierten jeder Gewichtsklasse nehmen einen Pokal mit nach Hause. Der erfolgreichste Verein wird in einer gesonderten Wertung geehrt und erhält den Wanderpokal. Der noch relativ junge Verein VfK Eiche Radolfzell will seinen Vorjahreserfolg sicherlich wiederholen, als er das Team des AC Köln-Mühlheim auf den zweiten Platz verwies. Der Eintritt ist frei.