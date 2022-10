Kostüm, Kürbis und Kunstblut: Tipps und Tricks rund um Halloween

Halloween: Die Nacht der Geister und Zombies. Ob es nun Unfug oder Spaß ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Mit ein paar Tipps und Tricks findet aber wohl auch der größte Grusel-Muffel noch ein bisschen Gefallen daran.

1. Der Kürbis

Beim Kürbisschnitzen teilt sich die Spreu vom Weizen. Der Künstler vom Amateur. Der Michelangelo vom Kindergartenprojekt. Egal wie – es gibt einen Trick, um das lästige Innenleben einfach vom Kürbis zu trennen.

Der Geheimtipp ist: Erst ein bisschen mit dem Handrührer im Kürbis rühren. So trennen sich die Fasern von der Innenwand und lassen sich kinderleicht entfernen.

2. Kostüm

Halloween steht und fällt mit dem richtigen Kostüm. Und ganz ehrlich: Man ist nie zu alt für eine Verkleidung. Oft geht das ganze auch DIY, also selbstgemacht. Nehmen wir doch mal ganz klassisch den Vampir: Dunkle Kleidung ist ein Muss, genauso wie ein Umhang.

Für zweiteres reicht allerdings auch ein alter schwarzer Vorhang oder eine alte Tischdecke. Für die Zähne einfach künstliche Nägel zurechtfeilen und mit Haftcreme vorsichtig an die Eckzähne kleben – natürlich kann man die auch schon fertig kaufen.

Zuletzt fehlt noch die passende Schminke. Das zu helle Make-up eignet sich perfekt als Grundierung. Die dunklen Schatten unter den Augen gelingen auch mit Kajal oder Lidschatten. Und was nicht fehlen darf: Kunstblut. Viel Kunstblut.

3. Süßes oder Saures

Wer kennt es nicht. Im Süßigkeitenschrank liegen noch die Bonbons, die man selbst gar nicht mag. Aber was der eine nicht mag, schmeckt dem anderen besonders gut.

Und ein bisschen wie beim Frühjahrsputz kann man so mal ordentlich ausmisten. Vom steinharten Maoam bis zum Schokoriegel, Baujahr 2001. Dank Konservierungsstoffen hält der Süßkram ja sowieso ewig. Nein, das ist selbstverständlich nur Spaß.

Ein Tipp gibt es trotzdem: Kleine Tütchen packen. Dann kommt zumindest kein Neid bei den kleinen Gruselgestalten auf. Aber ganz klar: Süßigkeiten gibt es nur, wenn der passende Spruch auch sitzt.

4. Das passende Event

Halloween-Partys gibt es in der Region in Hülle und Fülle. Da lohnt es sich, tief in die Kostümkiste zu greifen. Wer es gerne gruselig mag, sich aber nicht verkleiden möchte, für den eignet sich auch ein Kinobesuch.

Den passend zu dem schaurigen Event spielt das Tuttlinger Scala-Kino thematisch passende Filme. Auf dem Programm steht: Der Horrorfilm „Devil's Light“, genauso wie der Film „Halloween Ends“.

5. Die richtige Dekoration

Was für ein herrlich praktisches Fest ist Halloween. Wer schon seit Monaten die Ecken nicht mehr von Spinnweben gesäubert hat, ist jetzt der absolute Star. Denn thematisch passen die nun super.

Ergänzend noch ein paar falsche Spinnweben dazuhängen – das reicht meistens auch schon. Wer möchte, stellt noch die zuvor geschnitzten Kürbisse auf die Treppe vor dem Haus. Expertentipp: Den Besuchern einfach vor dem ersten Kaffee die Türe öffnen und der Schreck ist perfekt. Happy Halloween.

Die Meinungen zu Halloween gehen weit auseinander. Das sagen unsere Redakteure zum gruseligsten Tag des Jahres.

Was sagt ihr zu Halloween? Schöne Sache oder unnötiges Konsum-Event?