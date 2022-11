Kostenloses Lauftraining bis zum Silvesterlauf

Die Tuttlinger Sportfreunde bieten allen Interessierten und Nichtmitgliedern ab sofort ein kostenloses Lauftraining bis zu ihrem Silvesterlauf am 31. Dezember an. Treffpunkt für das Training ist immer dienstags um 18.30 Uhr an der Mühlausporthalle, Mühlenweg 7.

Zu Beginn erfolgen Mobilisationsübungen. Anschließend erfolgt die Einteilung in verschiedene Leistungsgruppen mit je einem Laufbetreuer. Die Teilnehmer laufen zwischen sieben und elf Kilometer auf beleuchteten Straßen und festem, meist asphaltiertem Untergrund entlang der Donau.

Die Übungseinheiten finden bis Ende Dezember auch mehrmals auf der originalen Silvesterlaufstrecke statt, damit sich jeder Läufer mit der Strecke vertraut machen kann. Das Training dauert etwa eine Stunde. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Alle Interessierten sollten in Sportklamotten und mit Laufschuhen erscheinen. Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind nicht vorhanden. Fragen und Anregungen sollten an den Lauftreff-Abteilungsleiter Albrecht Mattes per Mail an mattes@tsftut.de gerichtet werden. Weitere Infos zur Lauftreff-Abteilung der Sportfreunde und dem Lauftraining gibt es auch unter lauftreff.tsftut.de

Ein Gränzbote-Laufteam für den Silvesterlauf Tuttlingen gibt es in diesem Jahr nicht, teilen die Tuttlinger Sportfreunde mit.