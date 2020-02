Die Einrichtung der Verbraucherzentrale ist vielen Bürgern bekannt. Greifbar ist die Institution, die sich bei Problemen von Verbrauchern einschaltet, nicht immer. Im Landkreis Tuttlingen ist die Verbraucherzentrale, die sich weitgehend aus Mitteln des Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz finanziert, nicht mit einer Beratungsstelle vertreten. Über die Kontaktaufnahme und die gängigsten Probleme der Bürger hat Cornelia Tausch, Vorstand der Landes-Verbraucherzentrale, Auskunft gegeben. Die Fragen hat Redakteur Matthias Jansen gestellt.

Warum gibt es in der Region Tuttlingen keine Beratungsstelle? Die nächsten sind in Waldshut-Tiengen, Freiburg oder Friedrichshafen. Gibt es bei den Menschen zwischen Villingen-Schwenningen, Rottweil, Sigmaringen und Tuttlingen keinen Bedarf an Beratung oder Information?

Verbraucherprobleme sind in der Regel nicht regional begrenzt. Verbraucher in den genannten Regionen haben denselben Beratungs- und Informationsbedarf wie in Baden-Württemberg oder in Deutschland. Wir haben zwölf Beratungsstellen in Baden-Württemberg – das ist gut, aber längst nicht gut genug. Unser Ziel ist ein weiterer Ausbau in der Fläche, um für mehr Verbraucher persönlich ansprechbar und erreichbar zu sein.

Können Sie den Ausbau aus eigener Kraft stemmen?

Bei der Finanzierung einer Beratungsstelle sind wir neben der Unterstützung durch unser Förderministerium Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg auch auf die finanzielle Unterstützung durch Kommunen und Kreise vor Ort angewiesen. Wir versuchen, die weißen Flecken auf der Landkarte durch andere Beratungswege zu kompensieren: Wir bieten eine landesweite telefonische Beratung, eine digitale schriftliche und seit Ende vergangenen Jahres auch eine Beratung per Video-Chat an. Aber die persönliche Beratung vor Ort ist für viele Verbraucher und bestimmte Themen unersetzlich.

Wie häufig werden Sie von Menschen aus dem Landkreis Tuttlingen in den Beratungsstellen kontaktiert?

Wie viele unserer Anfragen aus dem Landkreis Tuttlingen kommen, können wir nicht genau sagen. Wir erfassen nur die persönlichen Daten von Verbrauchern, die wir für die Bearbeitung der Anfrage benötigen. Bei telefonischen Anfragen oder Beratungen ist dies in der Regel nicht erforderlich. Dort, wo wir mit einer Beratungsstelle vor Ort sind, ist die Beratung regelmäßig stark nachgefragt. Neben Beratungen finden in einer Beratungsstelle auch Vorträge und andere Aktionen statt.

Was sind die Themen, bei denen die Menschen bei Ihnen Rat suchen?

Die Themen sind unterschiedlich. In letzter Zeit beschäftigen wir uns viel mit rechtlich unzulässigen Zinsanpassungsklauseln in Sparverträgen, durch die Verbraucher um viel Geld gebracht werden. Aber auch verschiedene Kostenfallen sind Dauerbrenner: überteuerte Schlüsseldienste, am Telefon untergeschobene Verträge über Nahrungsergänzungsmittel oder Stromverträge. Es gibt viele Situationen, in denen Verbraucher von Unternehmen übervorteilt werden oder ihnen ihre Rechte verweigert werden. Für solche Fälle sind wir da.

Welche Beschwerden erreichen Sie momentan am häufigsten?

Es gibt ein Grundrauschen mit häufig vergleichbaren Themen wie die genannten Kostenfallen. Dann tauchen immer wieder Probleme auf, die beispielsweise mit Veränderungen am Markt zu tun haben, wie aktuell Strompreiserhöhungen oder die Insolvenz von Reiseunternehmen und Energieanbietern.

Zieht die Verbraucherzentrale auch für die Interessen der Menschen vor Gericht? Wenn ja, was waren in Baden-Württemberg die größten Erfolge?

Ja, das machen wir regelmäßig. Wir haben die sogenannte Abmahn- und Klagebefugnis, das heißt, wir können Unternehmen bei Verstößen gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb oder bei rechtswidrigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zunächst abmahnen und den Fall dann auch weiter vor Gericht verfolgen. Im Ergebnis muss der Anbieter dann sein rechtswidriges Verhalten einstellen, und vielen Verbrauchern ist für die Zukunft geholfen. Von den vielen Verfahren der vergangenen Jahre sind mir beispielsweise die gegen die Kreissparkasse Tübingen und die Volksbank Reutlingen in Erinnerung geblieben. In beiden Fällen ging es um die Einführung von Negativzinsen für bestehende Konten von Privatkunden. In beiden Fällen haben wir gewonnen, das waren bundesweit die ersten Verfahren zum Thema Negativzinsen, die geführt wurden.

In Tuttlingen gibt es eine Energieberatungsstelle der Verbraucherberatung. Wie intensiv wird dieses Angebot in Anspruch genommen?

Wir bieten vor Ort in Kooperation mit der Energieagentur des Landkreises Tuttlingen Beratungen an. Das Angebot besteht aus stationärer Beratung und beim Verbraucher vor Ort. Insgesamt hatten wir vergangenes Jahr 750 solcher Beratungen. Das Angebot ist insgesamt stark nachgefragt.

Kann sich jeder Mensch bei Ihnen melden? Wie sind Sie am besten zu erreichen?

Jede Privatperson, die ein Problem mit einem Unternehmen hat, ist bei uns richtig. Aber nicht nur bei Problemen, auch vor Vertragsabschluss, beispielsweise zur Altersvorsorge oder für eine Versicherung, kann man sich an uns wenden. Am einfachsten erreicht man uns über unser Infotelefon unter der Telefonnummer 0711/ 66 91 10 oder im Internet auf www.vz-bw.de.