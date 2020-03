Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel geht weiter

Zum Auftakt der Frühjahrsrunde sind in der Fußball-Bezirksliga gleich zwei Spiele wegen schlechter Platzverhältnisse ausgefallen. An der Tabellenspitze geht das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Tabellenführer SpVgg Trossingen, der beim FV 08 Rottweil mit 4:1 gewann, sowie Verfolger SV Villingendorf, der sich gegen den SV Gosheim 5:1 durchsetzte, weiter. Im Kampf um den Klassenerhalt gewann die SG 08 Schramberg/SV Sulgen gegen die SG Deißlingen/Lauffen mit 3:0, schaffte dadurch den Anschluss an das Tabellenmittelfeld. Dagegen kassierte Schlusslicht SV Bubsheim beim SV Zimmern II eine 4:1 Niederlage. Auch der SV Renquishausen steht nach dem 1:4 beim SC Wellendingen weiter auf einem Abstiegsplatz.

FV 08 Rottweil – SpVgg Trossingen 1:4 (1:3). - Tore: 0:1 (10.) Eugen Walter, 1:1 (14.) Simon Kläger, 1:2 (42.) Thomas Merk, 1:3 (45.+2), 1:4 (65.) beide Dimitri Stroh. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichterin: Anna-Urte Waibel (SRG Singen). Beide Teams zeigten eine gute Leistung, wobei der Tabellenführer seine Offensivqualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellte. Einen individuellen Fehler der Gastgeber nutzte Eugen Walter (10.) zum Führungstreffer aus. Doch Rottweil, das vor allem kämpferisch überzeugte, erzielte vier Minuten später nach einer schönen Einzelleistung durch Simon Kläger das 1:1. Nachdem ein Schuss von Dimitri Stroh hinter der Torlinie landete, Schiedsrichterin Waibel dies anders sah und den Treffer für die Gäste nicht gab, erhöhten die Musikstädter weiter den Druck. Mit einem Doppelschlag von Thomas Merk und Dimitri Stroh, der mit einem Freistoß via Innenpfosten traf, erhöhten die Musikstädter kurz vor der Pause auf 3:1. Auch nach der Pause stemmten sich die Gastgeber gegen die drohende Niederlage, hatten aber kein Schussglück, als Daniel Kläger (64.) nur den Innenpfosten traf. Mehr Glück hatte Torjäger Stroh eine Zeigerumdrehung später, als ein Freistoß aus dem Halbfeld an Freund und Feind vorbei zum 4:1 im Tor landete. Danach räumte Trossingens Torhüter Mustava Avci (72.) Simon Kläger vor dem Strafraum rücksichtslos ab, erhielt dafür nicht regelkonform die rote, sondern nur die gelbe Karte. Als Dank dafür verhinderte Avci in der Schlussphase mit zwei Glanztaten weitere Treffer für die nie aufgebenden Gastgeber. „Wenn man das Ergebnis weglässt, könnte man zufrieden sein“, sagte Mario Bibic, Trainer des FV 08 Rottweil. Dagegen war Trossingens Trainer Andreas Probst mit dem Ergebnis zufrieden. „Dennoch müssen wir uns weiter verbessern“, gab er zu Protokoll.

SV Villingendorf – SV Gosheim 5:1 (2:0). - Tore: 1:0 (13.) Denis Holzwarth, 2:0 (18.) Vincent Krüger, 2:1 (50.) Adem Sari, 3:1 (52.), 4:1 (76.) beide Denis Kimmich, 5:1 (78.) Florian Ehnis. - Zuschauer: 180. - Schiedsrichter: Kevin Fach (Oberkollbach). - Gelb-rot für Ali Sari (43./Gosheim). Die Gastgeber begannen dominant, erzielten durch Denis Holzwarth (13.) den Führungstreffer. Vincent Krüger traf nach einem Eckball mit einem Kopfball zum 2:0. Nach einer halben Stunde legten die Gäste zu, verpassten durch Adem Sari, der an SVV-Torhüter Florian Harter scheiterte, den Anschlusstreffer. Auch nachdem Ali Sari (43.) wegen einer Unsportlichkeit die Ampelkarte erhalten hatte, waren die Gäste in Unterzahl zu Beginn des zweiten Durchgangs präsenter, erzielten durch einen Strafstoß von Adem Sari (50.) das 2:1. Doch der SVV schlug eiskalt zurück, erzielte durch Denis Kimmich nach einem doppelten Doppelpass mit Krüger postwendend das 3:1. Obwohl sich der SVG keinesfalls versteckte, blieben die Hausherren am Drücker, erhöhten durch Kimmich und Florian Ehnis auf 5:1.

SG 08 Schramberg/SV Sulgen – SG Deißlingen/Lauffen 3:0 (0:0). - Tore: 1:0 (46.) Arber Krasniqi, 2:0 (56.) Kevin Hasimovic, 3:0 (80.) Arber Krasniqi. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: David Simovski (SRG Böblingen). Zunächst sah es nicht nach einer deutlichen Niederlage für die Gäste aus, die in den ersten 20 Minuten Vorteile hatten. Danach bekamen die Talstädter mehr Zugriff auf das Spiel, sodass die Begegnung bis zur Pause ausgeglichen war. Gleich nach dem Seitenwechsel erlief sich Arber Krasniqi (46.) einen Rückpass der Gäste und traf zum 1:0. Obwohl die Gäste danach um den Ausgleichstreffer bemüht waren, war die Voulgaridis-Elf gefährlicher, verdoppelte nach einer guten Umschaltaktion durch Kevin Hasimovic (56.) den Vorsprung. Auch danach hatten die Gäste mehr Ballbesitz, doch die Platzherren verteidigten gut und erzielten in der Schlussphase nach einem Konter durch Krasniqi das 3:0.

SV Zimmern II – SV Bubsheim 4:1 (0:0). - Tore:1:0 (51.) Matthias Bürkle, 2:0 (65.) Oskar Szymanski, 2:1 (72.) Marvin Moser, 3:1 (90.+2) David Boric, 4:1 (90.+4) Matthias Bürkle. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Kevin Schmidt (Tübingen). - Gelb-Rot für Daniel Geisel (58./SVB). Bubsheim lieferte, solange die Kräfte reichten, eine ordentliche Vorstellung ab, ließ dem SVZ vor allem im ersten Durchgang wenig zu. So standen für beide Teams bis dahin nur je eine Torchance zu Buche. Nach der Halbzeit agierten die Gastgeber druckvoller, erzielten durch Matthias Bürkle (51.) das 1:0. Nachdem Gästetorjäger Geisel wegen Ballwegschlagens die Ampelkarte erhielt, damit seiner Mannschaft einen Bärendienst erwies, erzielte Oskar Szymanski wenig später das 2:0. Die Gäste bewiesen Moral, erzielten durch Marvin Moser (72.) den Anschlusstreffer. Danach waren sie nur noch im Ansatz gefährlich. Zimmern dagegen war gefährlicher und erhöhte durch David Boric und erneut Bürkle in der Nachspielzeit auf 4:1.