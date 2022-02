Open Air Konzerte, Feste, Sport: Das plant Tuttlingen 2022

Bei den Veranstaltungen in den vergangenen zwei Jahren sind eher mau ausgefallen. Dieses Jahr soll sich das wieder ändern. Stadtfest, Honberg-Sommer, Run&Fun und Gauklerfest – all das steht in Tuttlingen auf der Agenda. Trotz aller Vorfreude sind die Veranstalter aber noch vorsichtig. Alles steht und fällt mit den Regelungen rund um Corona.

Zwar findet der Honberg-Sommer erst im Juli statt, die Planungen dafür sind aber bereits in vollem Gange. „Sie können sich vorstellen, dass es für ein Festival in der Größenordnung unseres Honberg-Sommers vieler logistischer und personeller Vorarbeiten bedarf, die lange im Vorfeld geklärt sein wollen“, erläutert Stadthallen-Chef Michael Baur. Denn: Neben den vielen organisatorischen Aufgaben, soll das Festival in diesem Jahr wieder normal mit Biergarten und Konzertzelt stattfinden. So soll nach zwei Jahren Pause wieder an den Jubiläums-Honberg-Sommer angeknüpft werden. „Das kleine Hopenair 21 war wunderschön, soll aber einmalig bleiben“, sagt Baur.

Der Honberg-Sommer soll wieder in bewährter Form stattfinden. (Foto: Sebastian Xanke)

Einige Konzerte sind schon ausverkauft

Dass die Menschen wieder Lust auf Konzerte haben, merkt Baur an den verkauften Karten: Das Konzert des Sängers Nico Santos ist bereits ausverkauft. Für Chris de Burgh gibt es nur noch wenige freie Plätze aus Rückläufer-Kontingenten. Und auch die Abende mit Beyond The Black, The Hooters, Matthias Reim oder Saga laufen stramm auf „ausverkauft“ zu. Noch sind aber nicht alle Acts bekannt. „Wir sind ganz zuversichtlich, dass wir die letzten Lücken im LineUp – es geht nur noch um zwei oder drei Abende – noch im Februar füllen können“, sagt Baur. Ist das Programm fix, geht es Mitte März mit der Bewerbung für das Biergartenprogramm, die Kinderangebote und die Support Acts los.

Doch das Veranstaltungsjahr beginnt in Tuttlingen schon viel früher und ist bis Ende Dezember durchgeplant. „Wir gehen optimistisch davon aus, dass wir bald wieder mehr Möglichkeiten haben“, erklärt Stadtsprecher Arno Specht dazu. Das Frühjahr und der Sommer brächten in der Regel erhebliche Erleichterungen, was das Infektionsgeschehen betreffe. „Und was in zweiter Jahreshälfte im Herbst sein wird, können wir nicht voraussage“, so der Stadtsprecher.

Am 8. März stehen starke Frauen im Mittelpunkt

So planen der Frauenhausverein am 8. März, dem Internationalen Frauentag, eine Veranstaltung im Scala Kino. Christof Manz beteiligt sich am Rahmenprogramm in der Scala Lounge und hat eine Frauenband eingeladen. Zudem wird Derya Türk-Nachbaur, SPD-Bundestagsabgeordnete des Schwarzwald-Baar-Kreises, aller Voraussicht nach vor Filmbeginn einen Vortrag halten.

Anfang April ist das Kleinkunstfestival „Tuttlinger Krähe“ angesetzt und der Ostermarkt am Ostersamstag ist ebenfalls bereits in Vorbereitung. Am Nachmittag ist eine ökumenische Veranstaltung in der Tuttlinger Stadtkirche zum Psalm 23 geplant: „Der Herr ist mein Hirte“, sagt Manz.

Dann ist schon Mai, und traditionell um den Muttertag herum (6. bis 8. Mai) steigt das Gauklerfest in der Stadt. Am Gauklersamstag werden sich zudem 17 caritative Verbände im Bereich des Marktplatzes präsentieren.

Das Gauklerfest könnte Anfang Mai steigen. (Foto: sz/Archiv)

Im Juni heißt es: Lauf, so schnell du kannst

Run and fun stellt mit mehreren tausend Läufern jedes Jahr eine der Großveranstaltungen in der Stadt dar. Eigentlich, denn in den vergangenen zwei Jahren fielen die Läufe Pandemie-bedingt aus. Stand heute gilt: „Wir planen die sportliche Veranstaltung ganz normal“, so Thomas Ulrich, Vorsitzender des Veranstalters TG Tuttlingen. Aber ohne die Abendveranstaltung am Samstag. Ulrich: „Um 20 Uhr ist am Samstag dann einfach Feierabend.“ Die TG wolle eine Sportveranstaltung machen und keine Risiken begehen. Deshalb gibt es für den 25. und 26. Juni auch noch ein paar Fragezeichen, zum Beispiel bei den Läufen für die ganz Kleinen sowie den Schülerstaffeln. Dabei gibt es Begegnungsverkehr, und innerhalb von eineinhalb Stunden seien rund 600 Kinder nahe beieinander. Streichen oder durchziehen? „Das entscheiden wir zu einem späteren Zeitpunkt“, erklärt der TG-Chef und auch in Absprache mit den Sportlehrern.

Und die Läufer sollen bei Run and fun endlich wieder starten dürfen. (Foto: arc)

Bei den Erwachsenenwettbewerben geht er davon aus, dass alle zustande kommen werden. Vom Ablauf her umgeplant werden könnten lediglich die Staffelwettbewerbe im Übergabereich des einen Läufers auf den anderen. Auch dort gilt; möglichst entzerren.

Geplant ist Stand heute, dass das Veranstaltungsgelände in der Stadt eingezäunt wird und 2G-Kontrollen gemacht werden. Das heißt, dass nur Geimpfte oder Genesene Zutritt haben. Ulrich sagt aber auch, dass das im Juni schon wieder ganz anders aussehen könne und im Vorfeld mit dem Gesundheitsamt abgesprochen wird.

Einige Namen stehen bereits in den Starterlisten

Aus den beiden Vorjahren sind rund 300 Anmeldungen von Läufern bereits da, die weiter Bestand haben. Offizieller Meldeschluss für die anderen ist der 7. Juni, auch die Möglichkeit zur Nachmeldung wird es aller Wahrscheinlichkeit geben. Beim Abholen der Startnummern werde darauf geachtet, dass die Zeitschienen auseinander gezogen werden.

Zurück zum Honberg-Sommer: Was, wenn die Regeln bis dahin doch noch verschärft werden? Und was, wenn die Regeln doch wieder verschärft werden? „Für den Fall der Fälle haben wir eine Freiluftbühne reserviert, damit wir kurzfristig – ohne das Programm umzuwerfen – auf Open Air-Betrieb umschwenken können“, sagt Baur und rechnet aber nicht wirklich damit, dass dieser Notfallplan in Kraft treten wird.

Und auf welchen Abend freut sich der Stadthallen-Chef am meisten? „Wissen Sie was? Diesmal auf jeden Einzelnen. Ich freue mich nicht nur auf die Konzerte im Zelt, sondern auch auf die spezielle Atmosphäre, die so nur der Honberg-Sommer bietet“. In diesem Jahr habe er sich fest vorgenommen, nach Möglichkeit das komplette Programm von Chris de Burgh anzuschauen. Baur: „Aber auch auf The Hooters freue ich mich ganz besonders, eine formidable Liveband, die immer Topauftritte abliefert.“