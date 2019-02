Konzert widmet sich dem Wasser

Die Stuttgarter Philharmoniker gastieren am Freitag, 15. Februar, um 20 Uhr mit ihrem Chefdirigenten Dan Ettinger und Solisten in der Stadthalle Tuttlingen. Ihr Konzert ist mit „Erinnerungen an das Wasser“ überschrieben und bringt Werke von Ernest Chausson, Tan Dun und Claude Debussy. Bei den Werken von Ernest Chausson und Tan Dun sind als Solisten dabei Edna Prochnik (Mezzosopran) sowie Adam Weisman, Boris Müller und Martin Homann (Schlagzeug/Water Percussion).

Einem Thema, dem Meer und dem Wasser, haben sich die drei Komponisten auf ganz unterschiedliche Weise genähert. Das Meer, der Himmel, die Blätter im Wind, der Mond – Bilder aus den Versen von Maurice Bouchor, die der Franzose Ernest Chausson unter dem Titel „Poème de l’Amour et de la Mer“ in Töne setzte. Eine musikalische „Reise“ an die französische Küste und Musik, die zum Schönsten gehört, was in Frankreich zwischen Wagner und Debussy entstanden ist.

Solistin ist die israelische Sängerin Edna Prochnik, die von der Zeitschrift „Opernglas“ für ihre „kräftig-deutliche Intonation und warme, dunkle Stimme mit viel Verve“ gepriesen wird und sich als sehr feine Interpretin nicht nur des deutschen Repertoires etabliert hat.

Das „Water Concerto“ des in New York lebenden chinesischen Komponisten Tan Dun mit drei Schlagzeugen ist ein spektakuläres Werk, für das der Komponist Wasch-, Schwimm- und Tauchklänge, Wassertänze und Wasserspiele in seinen Orchesterpartituren eingearbeitet hat.

Und Claude Debussys „La Mer“ gilt als Musterbeispiel für ein Orchesterwerk des musikalischen Impressionismus. „Diese musikalische Naturbeschreibung, so organisch sie auch erscheinen mag, ist äußerst raffiniert und bewusst konzipiert und sehr anspruchsvoll zu interpretieren“, schwärmt Programmplaner Alban Beikircher.

Gefragter Dirigent

Dan Ettinger ist einer der international gefragtesten Dirigenten unserer Zeit. Der Chefdirigent der Stuttgarter Philharmoniker und Generalmusikdirektor der Landeshauptstadt Stuttgart leitete unter anderem das Tokyo Philharmonic Orchestra, das Israel Symphony Orchestra und war Assistent von Daniel Barenboim und Kapellmeister an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin.

Seit 1. Januar 2018 ist Ettinger auch als Music Director der Israeli Opera in Tel Aviv tätig. Gastauftritte führen ihn seit Jahren an die renommiertesten internationalen Opernhäuser wie die Metropolitan Opera New York oder das Royal Opera House London, ans Opernhaus Zürich oder zu den Salzburger Festspielen.

Die Stuttgarter Philharmoniker wurden im September 1924 gegründet und 1976 von der Baden-Württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart in ihre Trägerschaft genommen. Seit der Spielzeit 2015/2016 unter dem Dirigat von Dan Ettinger, spielen sie mehrere Konzertreihen in ihrer Heimatstadt und geben regelmäßig Gastspiele im In- und Ausland. Die künstlerische Arbeit des Orchesters ist durch Schallplatten-, Rundfunk- und CD-Aufnahmen dokumentiert.