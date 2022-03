Konzert und Empfang: Ein Benefizwochenende steht in Tuttlingen an

Etwas für die Ukrainer tun – das wollen und machen im Moment viele. Sie spenden, nehmen Menschen auf, begleiten bei Behördengängen. Am Wochenende gibt es gleich zweimal Gelegenheit, nochmal nachzulegen. Bei einem Konzert und einem Empfang.

Ersteres, das Konzert, hätte eigentlich nur ein kleines werden sollen. „Durch die Begegnung mit einer Frau aus der Ukraine und einem langen Gespräch kam der Gedanke an ein Benefizkonzert auf“, sagt Jutta Strobel, die für den Rittergartenverein Konzerte organisiert. Sie machte sich auf die Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit und kam dabei mit anderen ins Gespräch: Musikern, dem Kulturamt, Michael Baur von der Stadthalle.

Im Dreierteam geht’s ans Organisieren

„Dann ging’s richtig los“, sagt Strobel. Mit den Musikern Hugo Klatt und Mike Urso formierte sich ein Dreierteam. „Wir wollten eigentlich ein Open-Air machen, aber da hätte man zuviel drumherum organiseren müssen“, erzählt Strobel. Und: das Wetter. Die Stadthalle war da die bessere Wahl – das Team dort und die Stadtverwaltung halfen kräftig mit, auch Sponsoren fanden sich.

Musiker zu bekommen sei vielleicht das Leichteste gewesen, sagt Strobel. „Das mussten wir nur einen Termin finden, an dem alle können.“ Nun – nach nur knapp vier Wochen Vorbereitungszeit – steht das Programm: Am Samstag, 2. April, 14.30 Uhr geht’s los und bis 22 Uhr wird Musik in verschiedensten Formaten gespielt. Der Landrat hat sich zum Grußwort angekündigt, auch der Oberbürgermeister soll kommen.

Essen und Getränke gibt es auch, der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis, und diese Spenden kommen natürlich Ukrainern zugute. Den genauen Spendenzweck werden die Organisatoren am Samstag bekanntgeben. Das Programm im Detail: 14.30 Uhr Dos Mundos (Mediterran/Akustik), 15.45 Uhr Die Anderen (Musikschulband), 16.30 Uhr Celhio des Carvalho (Percussion), 17.30 Uhr ImPuls (Alternative Rock), 19 Uhr Kauboyz (Countryrock), 20.30 Uhr B12 (Party Cover). Für Besucher gilt die 3G-Regel.

An beiden Terminen dabei: die Band Dos Mundos. (Foto: PM/Archiv)

Politiker reden am Sonntag

Weiter geht es mit dem Spendenwochenende am Sonntag. Der CDU-Kreisverband lädt zum Benefizempfang ein, und zwar in den Nendinger Donauhallen. Ab 15 Uhr geht es dort los mit Reden, Musik von Dos Mundos und einem Friedensgebet. Der Erlös aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen wird gespendet und geht direkt an eine Hilfsorganisation zur Unterstützung in der Ukraine.

Weil der Krieg in der Ukraine auch hier die Bürger bewege, soll das „ein solidarischer Beitrag für die humanitäre Hilfe vor Ort“ sein, teilt Maria-Lena Weiss, CDU-Bundestagsabgeordnete und -Kreisvorsitzende, mit.

Gastredner ist der ehemalige EU-Kommissar und Ministerpräsident Baden-Württembergs Günther Oettinger. Weitere Redebeiträge wird es vom Initiator des Empfangs, dem Landtagsabgeordneten Guido Wolf sowie der Bundestagsabgeordneten selbst.

Der ehemalige EU-Haushaltskommissar, Günther Oettinger, kommt am Sonntag zu einem Benefizempfang der CDU nach Nendingen. (Foto: Tobias Hase)

Auch eine an die Gäste gerichtete Videobotschaft des Botschafters der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, ist geplant. Umrahmt wird der Empfang von der Band Dos Mundos. Die Veranstaltung endet mit einem gemeinsamen Friedensgebet von Pfarrerin Nicole Weber und Dekan Matthias Koschar alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem gemeinsamen Friedensgebet ein.

Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen. Um eine Anmeldung unter info@cdu-tuttlingen.de bzw. 07461/72666 wird gebeten.