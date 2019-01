Konzept für die Vorstadt gefordert

Die Möhringer Ortschaftsräte haben in einer Sondersitzung am Dienstag die Jahresabschlüsse der Braun’schen-und-Susann’schen-Stiftung für die Jahre 2014 bis 2016 festgestellt, nachdem im Oktober 2018 die Bilanz aufgestellt und dann die Jahresabschlüsse angefertigt worden sind. Dies wurde durch die Einführung der Doppik bei der Stadtverwaltung notwendig. Die Stiftung ist dazu da, Menschen, die in Not sind oder aber nur ein geringes Einkommen haben mit den Stiftungserträgen zu helfen. So gehört der Stiftung auch eine Wohnung.

Seitens der SPD-Fraktion brachte Ortschaftsrat Franz Schellhammer einen Antrag ein, in dem die Verwaltung aufgefordert wurde, dass sie für die Möhringer-Vorstadt ein Entwicklungskonzept vorlegen solle. Im Besonderen soll es die Möglichkeit einer Nahversorgung nach der Verlagerung der Einkaufsmärkte Aldi und Rewe hin zum Aesculap-Platz aufzeigen. Für den Bolzplatz beim Roten Kreuz soll ein Ballfang installiert werden. Hierfür soll geprüft werden, ob dies noch kurzfristig im Jahr 2019 verwirklicht werden könne. Andernfalls sollen Mittel für 2020 eingeplant werden.

Schellhammer gab zudem bekannt, dass der Möhringer Obst- und Gartenbauverein am Hechtplatz eine Bank aufstellen und dafür sein Vereinsvermögen einsetzen will. Die Straße „Im Anger“ soll hergerichtet werden, da es dort eine Stelle gibt, die immer für eine größere Pfütze bei Regen führt, was beseitigt werden soll.

Storchennest für das Rathaus

Künftig soll es ein Storchennest auf dem Rathaus in Möhringen geben, nachdem die fachliche Prüfung ergeben hat, dass das Gebäude für eine Storchenplattform geeignet sei. Auf dem Rathausdach seien bereits Störche gesichtet werden. Die Landesdenkmalbehörde habe dem Vorhaben zugestimmt. Jetzt soll ein Statiker prüfen, ob die Plattform auf dem Dach auch wirklich angebracht werden könne.