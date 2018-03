Konkurrenz nicht im Einsatz: TV Spaichingen bleibt Tabellenführer

Um die Tabellenführung muss der TV Spaichingen in der Handball-Bezirksklasse am Wochenende nicht fürchten. Alle Verfolger sind spielfrei. Trotzdem soll die Spitzenposition mit einem Sieg und zwei Punkten gegen das vom Abstieg bedrohte HWB Winterlingen-Bitz abgesichert werden.

In der Bezirksliga der Männer sind der Erste TV Aixheim und Verfolger HSG Rottweil in Auswärtsspielen gefordert. Beide sollten die Aufgaben bei der HK Ostdorf/Geislingen und der HSG Hossingen-Meßstetten meistern können. Sollte der TVA patzen, könnten die Rottweiler vorbeiziehen.

Bezirksliga Männer

HSG Hossingen-Meßstetten – HSG Rottweil (Samstag, 19.30 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten). Die Gastgeber stehen auf einem Mittelfeldplatz, können sich mit zehn Punkten aber noch nicht in Sicherheit wiegen. Hossingen-Meßstetten wird versuchen, dem Zweiten Rottweil ein Bein zu stellen und sich weiter Luft nach hinten zu verschaffen. Dies dürfte schwierig werden. Die Gäste haben in dieser Saison noch kein Spiel verloren.

TV Streichen – HSG Albstadt II (Samstag, 20 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Das Spiel dürfte für den ungeschlagenen Dritten aus Streichen kein Selbstläufer werden. Im Hinspiel gab es einen 24:22-Erfolg. Die Gäste aus dem gesicherten Mittelfeld können unbeschwert aufspielen.

VfH Schwenningen – TSV Dunningen (Samstag, 20 Uhr; Deutenberghalle 2). Der Letzte Schwenningen hat erst einen Sieg auf dem Konto und benötigt ein Erfolgserlebnis, um weiter eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Dunningen ist mit zehn Punkten auch noch nicht in Sicherheit. Deshalb ist ein interessanter Schlagabtausch zu erwarten. Die bisher gezeigten Leistungen sprechen eher für einen Gäste-Erfolg.

HK Ostdorf/Geislingen – TV Aixheim (Sonntag, 17 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Mit dem Heimvorteil im Rücken will Ostdorf/Geislingen den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern. Tabellenführer Aixheim muss selbst punkten, um Platz eins zu verteidigen. Die HK ist Außenseiter, verlor schon das Hinspiel 22:39.

Bezirksklasse Männer

TV Spaichingen – HWB Winterlingen-Bitz (Samstag, 19.30 Uhr; Sporthalle am Stadion in Spaichingen). Nach der deutlichen 25:35-Niederlage im Spitzenspiel bei Verfolger HSG Rottweil II ist für Tabellenführer Spaichingen Wiedergutmachung angesagt. Der Neunte Winterlingen-Bitz kam im vergangenen Spiel zu einem 18:17-Auswärtssieg bei Tabellennachbar TV Onstmettingen, befindet sich dennoch mitten im Abstiegskampf. Nicht erst wegen des 31:18 im Hinspiel ist ein Erfolg des TVS zu erwarten.

HK Ostdorf/Geislingen II – TG Schömberg II (Sonntag, 15.15 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Beide Mannschaften haben die gleiche Punktzahl und sind Tabellennachbarn im Mittelfeld. Der Sieger dieser Begegnung kann sich etwas Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen. Im Hinspiel gab es ein 34:34. Wahrscheinlich wird die Tagesform den Ausschlag über den Erfolg geben.