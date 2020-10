„5000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt“: Am Samstag waren die Möhringer Konfirmanden zu Gast in der Bäckerei Fußnegger. Im Rahmen einer Aktion von „Brot für die Welt“ haben sie 80 Brote ngebacken, die sie anschließend gegen Spenden in der Kirche verkauften. Die Aktion stieß auf große Resonanz; für ein Hilfsprojekt in Äthiopien kamen insgesamt mehrere hundert Euro zusammen, so Pfarrerin Birte Janzarik. Foto: pm