Konfirmation in der Martinskirche

Unter dem Motto „Mit Jesus auf dem Weg“ haben am Sonntag in der Martinskirche in Tuttlingen Marian Breisch, Victoria Calej, Xenia Dik, Kevin Ebers, Elias Karl, Jonas Manz, Vanessa Reggentin, Marie-Sophie Schaal, Emily Schweigert, Isabell Seibel und Max Walter ihre Konfirmation gefeiert.

Gemeinsam mit Pfarrerin Ute Gebert sowie Eltern, Verwandten und Freunden begingen sie den festlichen Gottesdienst. Dabei wurden die jungen Protestanten verpflichtet und eingesegnet, und sie erhielten das Abendmahl mit Brot und Trauben. Musikalisch umrahmt wurde der Konfirmations-Gottesdienst von der Combo der Martinskirche.