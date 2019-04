Grünen-Landtagsabgeordnete Martina Braun aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis ist Gast einer Podiumsdiskussion in der Angerhalle gewesen. Die Listen Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) Möhringen und Tuttlingen sowie die Offene Grüne Liste im Kreistag (OGL) hatten die Biobäuerin eingeladen, 80 Zuhörer kamen. Zuvor waren vier potenzielle Bauprojekte besichtigt worden.

Als „positives Beispiel für Innenentwicklung und verminderten Flächenverbrauch“ schaute man sich das Storz-Areal an der Nendinger Allee an, auf dem 400 Wohnungen entstehen sollen. Im neuen Baugebiet Thiergarten ging es um das Trinkwasserschutzgebiet des Riedgrabens, in Möhringen am Stausee um die Ausweisung des Bächetals als Naturschutzgebiet und den zunehmenden Verkehr durch das neue Gewerbegebiet Gänsäcker, wo man sich anschließend traf. Hier wurde laut Pressemitteilung der „Zusammenhang zwischen Verkehrsaufkommen, Landschaftsversieglung, dem Wegfall von besten Ackerflächen und der Gefährdung landwirtschaftlicher Betriebe deutlich“. Flächenverbrauch verschärfe auch die klimatischen Probleme, „weil sich versiegelte Flächen stärker aufheizen und bei Starkregen das Wasser nicht aufnehmen können“, erläuterte Martina Braun.

An der Podiumsdiskussion nahmen neben Martina Braun Günther Dreher (Ortschaftsrat der LBU Möhringen), Hans-Martin Schwarz ( Fraktionsvorsitzender der Offenen Grünen Liste im Kreistag) und Ulrike Martin (Fraktionsvorsitzende der LBU Tuttlingen) teil. Klaus Schmid-Droullier vom Grünen-Kreisverband moderierte die Veranstaltung. Ortschaftsrat Günther Hartmann begrüßte die Gäste.

„Weil einmal überbaute Flächen selten wieder entsiegelt werden, müssen wir die bereits versiegelten Flächen möglichst effizient nutzen. Das wichtigste Instrument dazu ist die Innenentwicklung, also die Ansiedlung von neuen Wohn- und Gewerbeanlagen in leerstehenden Gebäuden, innerstädtischen Baulücken oder als Aufstockung auf bestehende Gebäude. Innenentwicklung vermeidet nicht nur Flächenverbrauch, sondern stärkt auch die Attraktivität der Ortskerne und baut auf bestehende Infrastrukturen auf“, sagte Braun. Die Kommunen selbst hätten den größten Gestaltungsspielraum beim Schonen von Flächen. Gemeinden könnten in einem Bebauungsplan für eine ökologische und flächensparende Bauweise wichtige Vorgaben machen.

Schwarz thematisierte einen möglichen Ausbau der Straße im Bächtal, wenn der Verkehr durch die Industrie-Ansiedlung weiter zunehme. Er glaube zwar nicht, dass Stadt oder Landkreis von sich aus eine Verbreiterung der Straße anstrebten, „aber bei einem hohen Verkehrsaufkommen und Unfallhäufigkeit kann eine Eigendynamik in Gang gesetzt werden, die schwer aufzuhalten ist“.

Martin zählte aktuelle Beispiele für Flächenverbrauch in Tuttlingen auf, so die Umgehungsstraße Nendingen, die durch FFH-Gebiete führen würde, das neue Baugebiet Unterm Hägle in Nendingen, das bisher Ackerland war, das neue Baugebiet Esslingen sowie Thiergarten II und III. Sie forderte eine Verkleinerung des überplanten Gebiets des im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohngebiets jenseits der Rußbergstraße mit 33,3 Hektar, die im Wasserschutzgebiet lägen.

Dreher bemängelte, dass es im Hinblick auf das Baugebiet Donau-Tech kein Verkehrskonzept gebe, das den zusätzlichen Verkehr für weitere 1000 Arbeitsplätze berücksichtige. Die Stadt habe mit der Offenlegung des Bebauungsplans ein großräumiges Verkehrsgutachten angekündigt, das es bislang nicht gebe. „Ein Verkehrsgutachten gehört an den Anfang einer solchen Planung, nicht ans Ende, wenn alles schon beschlossen ist“. In der Diskussion wandten sich Möhringer gegen vermehrtes Verkehrsaufkommen durchs „Städtle“.