Kommission begutachtet Tuttlinger Bewerbung für Landesgartenschau

Die Bewertungskommission für die Vergabe der Landesgartenschauen für den Zeitraum von 2026 bis 2030 hat am Donnerstagvormittag Tuttlingen besucht. Sie wurden dabei unter anderem von Oberbürgermeister Michael Beck, dem ersten Bürgermeister Emil Buschle, dem Abteilungsleiter Umwelt und Grünflächen, Michael Hensch, Vertretern des Gemeinderats und den Unternehmern Sybill und Karl-Christian Storz (Karl Storz), Karl und Christian Leibinger (KLS Martin) sowie Joachim Schulz (Aesculap) begrüßt.

Die Industrie wollte damit deutlich machen: Wir stehen hinter der Bewerbung der Stadt für eine Landesgartenschau. Denn: In einem schönen Umfeld sei es leichter, dringend benötigte Arbeitskräfte anzuwerben. Das machten die fünf hochrangigen Wirtschaftsvertreter mehrfach deutlich: „Wir kämpfen um die Attraktivität der Provinz. Wir haben gegen die großen Zentren zu bestehen“, sagte der Aesculap-Vorstandsvorsitzende, Joachim Schulz.

Kooperation bei Grünstreifen

Auch Karl Leibinger, Geschäftsführer von KLS Martin, wünschte sich, dass die Landesgartenschau nach Tuttlingen kommt, zumal sein Unternehmen „extrem viele Besucher aus der ganzen Welt“ in Tuttlingen begrüßen würde, die zu einem Großteil zu Fuß von ihrem Hotel in der Innenstadt zur KLS Martin World in die Carl-Zeiss-Straße im Ludwigstal kämen. Sein Sohn Christian, ebenfalls Geschäftsführer bei KLS Martin, betonte, dass sein Unternehmen mit der Stadt kooperieren würde, wenn es um neue Grünstreifen entlang ihres Firmensitzes ginge.

Kommission begutachtet Tuttlinger Laga-Bewerbung (Foto: cg)

Sybill Storz blickte auf die vielen Seiten, die sich in der Vergangenheit in Tuttlingen schon positiv entwickelt hätten, etwa das Konzept der kurzen Wege. Mit der Idee Wohnen, Arbeiten und Natur zusammenzubringen, sei die Stadt mit ihrer Landesgartenschau-Bewerbung am Puls der Zeit.

Und die Stadtverwaltung? Die zeigte sich bescheiden und rückte ihre Bewerbung ohne viel Tamtam in den Mittelpunkt. Daher so Beck gebe es für die Kommission auch nicht wie üblich eine goldene Schere als Geschenk. Die soll es erst geben, wenn die Bewerbung erfolgreich gewesen ist.

Zuvor hatten Beck, Buschle und Hensch, unterstützt von den Planern Svenja Knuffke (ASP Stadtplaner), Johann Senner (Planstatt Senner) und Frank Breinlinger (Breinlinger und Partner), die Vorzüge der Landesgartenschau, die mit Kosten von 30 Millionen Euro taxiert wurde, vorgestellt. So könnten hinter dem Bahnhof neue Bürgergärten entstehen. Wer mit dem Zug nach Tuttlingen reisen würde, käme dann, anders als aktuell in Lahr, direkt am Landesgartenschau-Gelände an.

Mit diesem Konzept hat sich die Stadt Tuttlingen um eine Landesgartenschau beworben. (Foto: Grafik: Matthias Wagner)

Auf Unterstützung kann die Stadt dabei vom Obst- und Gartenbauverein aus Möhringen und aus Tuttlingen. Das betonte Günter Martin, der beiden Vereinen vorsteht. Die beiden Vereine wären, auch mit Unterstützung des Landesverbands und den OGV aus dem Kreis in der Lage, die Landesgartenschau während ihrer Dauer in diesem ersten von zwei Kernbereichen täglich zu betreuen. Allerdings, so musste Beck auf Nachfrage der Kommission zugeben, habe die Stadt noch nicht mit allen Kleingärtnern gesprochen, die bisher dort ihrem Hobby nachgehen. „Mit der richtigen Perspektive gewinnen alle“, betonte Breinlinger.

Wunschtermin: 2026

Ansonsten versuchte die Stadt, mit ihrem Schnellradwege-Konzept, dem Haltestellen-Ausbau der Stadtbahn und ihrer Idee, Wohnen, Arbeiten und Naturerlebnis zwischen Nordstadt, Karl-Storz-Kreisel und Donau zusammenzubringen, zu punkten (wir berichteten mehrfach). Für Beck ist dabei eine Landesgartenschau im Jahr 2026 der ideale Fall: „Es ist nicht gut, wenn man die Spannung zu lange aufrechterhalten muss“, sagte er. Zudem seien er und Buschel dann noch in Amt und Würden – zumindest dann, wenn sie jeweils nächsten Wahlen für sie erfolgreich über die Bühne gehen.

Die Stadt Tuttlingen hat sich um die Ausrichtung einer Landesgartenschau im Zeitfenster zwischen 2016 und 2030 beworben. Die Unterlagen dazu hat die Stadt Ende Dezember eingereicht. In der Mitte dieses Jahres fällt die Bewertungskommission des Landes voraussichtlich ihre Entscheidung. Jetzt stellt die Stadt ihre Gartenschau-Ideen vor.