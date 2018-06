Kommentar zu Lebenshilfe-Erweiterung: Es sollte schnell gehen

Dass die Lebenshilfe Platzprobleme hat, ist wahrlich keine Neuigkeit. Wer kürzlich in einer der Werkstätten war, weiß aber: Es ist fünf vor zwölf. Die Kisten stapeln sich auf dem Gang, jedes Unternehmen hätte längst erweitert. Nun ist die Lebenshilfe aber keine Firma, sondern eine gemeinnützige Einrichtung – und für die gelten nun einmal andere Spielregeln.

An die sollten sich alle halten, aber dabei eins im Sinn haben: Es geht um das Wohl der Menschen, die dort arbeiten. Erst kürzlich hat es in der Lebenshilfe gebrannt. Es war ein kleinerer Vorfall, aber der nächste könnte größer ausfallen. Nicht auszudenken, was dann los wäre. Eine schnelle Lösung ist im Interesse aller.