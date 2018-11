Kommentar: Es braucht nicht noch einen Weihnachtsmarkt

Dass Tuttlingen keinen großen Innenstadt-Weihnachtsmarkt hat, ist vertretbar. Wenn wir ehrlich sind, leidet die Region keineswegs an einem Weihnachtsmarkt-Mangel. Wer einen Glühwein in weihnachtlicher Atmosphäre genießen und ein paar handgemachte Geschenke kaufen will, der wird auch jetzt schon auf den kleineren Märkten in der Stadt und in den Gemeinden ausreichend bedient. Der Nutzen eines großen Marktes für die Stadt ist – abgesehen von den einheimischen Besuchern, die der Markt zweifelsfrei anziehen würde – fraglich. Denn wer einen richtig großen Weihnachtsmarkt besuchen möchte, der steuert ohnehin Konstanz, Ulm oder andere große Städte an. Das Geld, das die Stadt für einen großen Markt aufbringen müsste, ist an anderer Stelle, wo es länger als nur vier Wochen im Jahr Nutzen bringt, besser investiert. Deshalb ist die Entscheidung von Stadt und ProTut richtig, das Angebot auf einen familiären Rahmen zu beschränken. Dass man bereits ab September in jedem Laden mit Weihnachtsdeko optisch überschüttet wird, ist schlimm genug. Kitsch und Kommerz gibt es im Advent im Überfluss. Sich davon zu distanzieren und den Fokus wieder mehr auf den wahren Kern von Weihnachten zu richten, tut da nur gut.

