Kommandantenversammlung der Kreisfeuerwehr Tuttlingen

Der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Tuttlingen, Joachim Weber, konnte im Rahmen der Kommandantenversammlung am 28. Oktober in Wehingen zahlreiche verdiente Feuerwehrmänner aus dem Landkreis Tuttlingen für herausragende Leistungen ehren und auszeichnen. Das deutsche Feuerwehr Ehrenkreuz in Bronze dufte Weber an vier verdiente Kameraden überreichen: Christian Keilbach aus Tuttlingen, Abteilung Möhringen ist seit zwanzig Jahren ehrenamtlicher Gerätewart in Möhringen. Albert Frech aus Königsheim war zehn Jahre Feuerwehrkommandant, sieben weitere Jahre stellvertretender Feuerwehrkommandant, 14 Jahre Kassier und zehn Jahre Gerätewart. Alwin Häring aus Böttingen war 24 Jahre Schriftführer und Ausschussmitglied. Sven Wagner aus Aldingen war lange Jahre stellvertretender Feuerwehrkommandant und ist engagierter Kreisausbilder in verschiedenen Fachrichtungen. Mit der Ehrenmedaille in Silber des Landesfeuerwehrverbandes für besondere Leistungen konnte Weber drei Kameraden auszeichnen:

Berthold Schöttle aus Dürbheim war 14 Jahre Feuerwehrkommandant in Dürbheim, lange Jahre Ausschussmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes und seit 1994 bis 2022 stellvertretender Kreisobmann der Alsterskameraden. Norbert Lewandowski aus Tuttlingen, Abteilung Möhringen wird als Stadtobmann für den Bereich Atemschutz und ist seit 1993 engagierter Kreisausbilder für Atemschutzgeräteträger. Karl Cech aus Geisingen war Feuerwehrkommandant der Stadt Geisingen und viele Jahre engagierter Kreisausbilder für Grundausbildung und Truppführer.

Das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber des Deutschen Feuerwehrverbandes durften von Joachim Weber drei Feuerwehrmänner in Empfang nehmen: Bernd Wullich aus Geisingen Abteilung Gutmadingen war 25 Jahre Abteilungskommandant der Feuerwehrabteilung Gutmadingen. Andreas Ilg aus Tuttlingen ist langjähriger ehrenamtlicher Atemschutzgerätewart und und engagierter Kreisausbilder für Atemschutzgeräteträger. Manfred Altmeyer aus Tuttlingen, Abteilung Möhringen ist stellvertretender Abteilungskommandant, seit 15 Jahren ehrenamtlicher Atemschutzgerätewart und eben solange engagierter Kreisausbilder für Atemschutz.