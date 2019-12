Komiker Teddy liefert packende Show

„Jeder hat seine Gründe warum er so ist wie er ist“, behauptete Teddy und hat es am Donnerstag in der ausverkauften Stadthalle Tuttlingen mühelos geschafft, die unterschiedlichsten Typen und Charaktere auf der Bühne aufleben zu lassen. Seine Mischung aus scheinbar flapsigen Sprüchen, gepaart mit einer Situationskomik, Tanz, Schauspiel und Tiefgang fesselte und begeisterte. Gekonnt und hintergründig, mit viel Sinn für ausgefeilte, verbale Spitzen, servierte der eritreische Schwabe seinen Fans den bekannten alltäglichen Wahnsinn. Dabei wechselte er überzeugend in die unterschiedlichsten Rollen. Bei aller Komik griff er auch ernste Themen wie den Klimawandel oder Rassismus auf, verpackte sie stets mit einem Augenzwinkern in gut durchdachte Texte, um dann locker, jedoch mit tiefgehendem Hintergrund die Botschaft, „manche haben es nicht anders gelernt, manche haben einfach Schiss und manche sind einfach dumm“, zu vermitteln. Das durchweg junge Publikum verstand Teddy und feierte den sympathischen Komiker und seine Show.