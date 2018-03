Kolpingsfamilie will Mitglieder werben

Die Vorsitzende der Tuttlinger Kolpingsfamilie, Christiane Raidt, hat bei der Hauptversammlung an alle appelliert, neue Mitglieder zu gewinnen. Dies sei wichtig für den Fortbestand der Kolpingsfamilie. Auch wenn es aktuell gut aussehe, dürfe man nicht still stehen und müsse bereits an morgen denken, so Raidt.

Darüber hinaus bestärkte die Vorsitzende die Mitglieder, sich bei den kommenden Veranstaltungen weiter einzubringen. Der Verein habe eine gute Außenwirkung und werde in der Gesellschaft wahrgenommen, sagte Raidt. Dies solle auch künftig so bleiben.

Turnusgemäß standen Wahlen auf der Tagesordnung. Dabei wurden die Geistliche Leiterin Claudia Liehner sowie die vier Beisitzer Angelika Renner, Michael Hermle, Martin Knittel und Eberhard Raiber in ihren Ämtern bestätigt. Die Kassenprüfung übernehmen weiterhin Roswitha Hipp und Bernd Körner.

Zum Abschluss bedankte sich die Vorsitzende noch bei Willi Neubrand, der regelmäßig die Vereinspost den Leuten zustelle, die über keinen Internetzugang verfügen.