Die Nendinger Kolpingsfamilie hat am Sonntag ihm Rahmen des Kolpingsgedenktags ihr 70-jähriges Bestehen gefeiert. Im Festgottesdienst in der Kirche St .Petrus und Jakobus war auch eine Abordnung des „Patenvereins“ aus Tuttlingen mit ihrem Banner vertreten. Präses Dekan Koschar würdigte in seiner Predigt den Gründungsvater Adolph Kolping und sein Wirken im 19. Jahrhundert. Das von Kolping geschaffene soziale Engagement wirke nachhaltig bis in die heutige Zeit und werde von denen Gesellenvereinen den heutigen Kolpingsfamilien praktiziert.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Bischof-Moser-Haus wurden langjährige Mitglieder vom Kolpingswerk Deutschland mit der Ehrennadel und Urkunde ausgezeichnet. Die Ehrung nahmen die beiden Vorsitzenden Gerhard Schnell und Katharina Schlenker vor. Geehrt wurden: Matthias Servo für 60 Jahre, Reiner Wiser 50 Jahre; Fred Hagen 50 Jahre; Christine Stiefel 25 Jahre und Verena Möst-Börsig für 25 Jahre.

Die Kolpingfamilie wurde am 4. Februar 1948 von neun Männern gegründet. Der Vorschlag dazu kam vom damaligen Ortspfarrer Franz Xaver Deißler. Zum Senior der KF wurde Johann Schwarz gewählt. Die Kassengeschäft übernahm Franz Berchtold. Gründungspate war die Kolpingsfamiilie Tuttlingen.

Zum Kolpingsgedenktag am 8. Dezember 1948 wurde im „Hirschsaal“ das erste Theaterstück, „Der Wächter von Minoriten“, aufgeführt. Die Aufführungen wurden zur Tradition. Sie fanden regelmäßig jedes Jahr statt. Dank deren Erfolge kam Geld zusammen, und man konnte schon bald ein neues Banner anchaffren.

An der Spitze des Vereins leiteten die Geschicke der Kolpingsfamilie nach Gründungssenior Johann Schwarz, ab 1951 Franz Schönle, Martin Maier, David Schwarz, Christian Mattes und ab 1961 Eugen Schwarz. Im März 2011 feierte Eugen Schwarz sein 50-jähriges Vorstandsjubiläum und übergab dieses Amt an Gerhard Schnell, der seitdem Vorsitzender der Kolpingsfamilie ist.