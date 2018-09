Kohler und Schmitz machen Tuttlinger Sieg perfekt

Aufatmen beim TTC Tuttlingen: Der Tischtennis-Verbandsligist hat gegen den Aufsteiger SG Schorndorf einen mühsamen 9:6-Erfolg errungen. Zwischenzeitlich hatte es für die Gastgeber gar nicht gut ausgesehen, doch am Ende reichte es nach einer Spielzeit von 3:40 Stunden zum knappen, aber verdienten Sieg.

Als etwa eineinhalb Stunden in der Albert-Schweitzer-Halle gespielt waren, blickten die Tuttlinger reichlich konsterniert auf einen Zwischenstand von 2:5. Bis zu diesem Zeitpunkt war für den Meisterschaftsvierten des vergangenen Jahres nicht viel zusammengelaufen. Nach ordentlichen Doppeln mit zwei Spielgewinnen brachten die ersten vier Einzel nur Niederlagen: Dabei hatten Detlef Stickel und Volker Schneider am vorderen Paarkreuz durchaus Chancen, doch am Ende standen knappe Niederlagen.

Nicht anders der Verlauf am mittleren Paarkreuz: Auch hier war Niki Schärrer im Linkshänderduell Rene Butschler durchaus ebenbürtig, doch auch dieses Spiel ging knapp verloren. Die Niederlage Thomas Faders gegen Etienne Schultz war hingegen auf die Verletzung zurückzuführen, mit der die Tuttlinger Nummer vier ins Spiel gegangen war.

In der Folge gelang es Andreas Kohler und Markus Schmitz, ihre Mannschaft zurück ins Spiel zu bringen. Kohler siegte dabei gegen Jörg Schultz deutlich; Schmitz setzte sich im heiß umkämpften Match mit reichlich Emotionen gegen Eren Aytan durch. So war der Vorsprung der Gäste auf einen Zähler geschrumpft – und zwei Spiele später hatten die Donaustädter das Spiel ganz gedreht. Ursache dafür waren Klasseleistungen am vorderen Paarkreuz, wo Stickel und Schneider in engen Spielen die Oberhand behielten.

Fader spielt taktisch stark

Noch einmal kamen die Schorndorfer heran, als der junge Schultz 3:2 gegen Schärrer gewann. In der Folge gelang Thomas Fader trotz Verletzung eine taktisch starke Leistung gegen Butschler. Der 3:2-Sieg des Mannschaftskapitäns bescherte den Tuttlingern ein 7:6. In den abschließenden Einzeln kamen Kohler und Schmitz zu ihren zweiten Siegen, so dass der 9:6-Gesamterfolg feststand.

Die einzelnen Spiele, Tuttlingen erstgenannt: Stickel/Schneider – Szeker/J. Schultz 3:0 (11:1, 11:9, 11:0); Schärrer/Schmitz – Hasanovic/E. Schultz 2:3 (11:4, 11:9, 2:11, 3:11, 8:11); Fader/ Kohler – Butschler/Aytan 3:0 (11:9, 11:4, 11:8); Stickel – Szeker 2:3 (7:11, 11:7, 11:5, 3:11, 4:11); Schneider – Hasanovic 1:3 (11:6, 7:11, 3:11, 9:11); Schärrer – Butschler 2:3 (9:11, 11:7, 11:5, 8:11, 7:11); Fader – E. Schultz 0:3 (3:11, 8:11, 10:12); Kohler – J. Schultz 3:0 (11:6, 11:7, 11:5); Schmitz – Aytan 3:1 (11:8, 9:11, 11:6, 11:8); Stickel – Hasanovic 3:2 (9:11, 11:9, 5:11, 11:8, 11:8); Schneider – Szeker 3:2 (11:6, 6:11, 6:11, 11:8, 11:5); Schärrer – E. Schultz 2:3 (7:11, 12:10, 8:11, 13:11, 7:11); Fader – Butschler 3:2 (11:1, 7:11, 16:14, 8:11, 11:6); Kohler – Aytan 3:1 (9:11, 16:14, 11:7, 11:7); Schmitz – J. Schultz 3:1 (11:7, 11:9, 5:11, 11:2).