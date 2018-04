Knut Kircher zieht die Lose für Heuberg-Wanderpokal

Das Heuberg-Wanderpokalturnier 2018 im Fußball wirft bereits jetzt seine Schatten voraus. Ausrichter an Pfingsten ist in diesem Jahr der SV Egesheim. Die Auslosung der Gruppen erfolgt am 16. Februar.

Das traditionelle Fußballturnier, an dem neun Vereine vom Heuberg teilnehmen, wird in diesem Jahr bereits zum 64. Mal ausgetragen. Der SV Egesheim freut sich, vom 18. bis 21. Mai viele Besucher begrüßen zu dürfen. Das Turnier lockt an den Spieltagen Sonntag und Montag oftmals mehr als jeweils 1000 Zuschauer an und auch die Abendveranstaltungen sind immer top besucht.

Folgende Vereine nehmen am Turnier teil: SV Egesheim, SV Böttingen, SV Bubsheim, SG Dürbheim/Mahlstetten, SG Irndorf/Bärenthal, SV Kolbingen, SV Königsheim, FC RW Reichenbach und SV Renquishausen.

SVE zum achten Mal Ausrichter

Der SV Egesheim kommt in diesem Jahr zum achten Mal in den Genuss, den „Heuberger“, wie er im Volksmund kurz genannt wird, ausrichten zu dürfen. Fünfmal trugen sich die Egesheimer als Gewinner in die Siegerliste ein, 1967 und im Jahr 2000 auf dem eigenen Sportgelände. Pokalverteidiger ist der SV Bubsheim, der im vergangenen Jahr in Königsheim die SG Dürbheim/Mahlstetten 1:0 im Finale besiegte.

Bevor der erste Anpfiff erfolgt, wartet auf die Egesheimer Vereinsverantwortlichen noch eine Menge Arbeit. Ein erster Höhepunkt ist am Freitag, 16. Februar. Dann findet in der Gemeindehalle die öffentliche Auslosung statt. Die Lose zieht der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Knut Kircher.

Die Egesheimer haben sich für diesen Abend einiges einfallen lassen. Der Vorsitzende Edgar Sauter wird die Gäste um 19.30 Uhr begrüßen (Hallenöffnung ist bereits um 18.30 Uhr). Anschließend erfolgt eine Präsentation vom Heuberg-Wanderpokalturnier 2009, das der SV Egesheim ausgerichtet hat.

Nach Worten des Bezirksvorsitzenden Marcus Kiekbusch gibt es einen Vortrag von Knut Kircher mit dem Thema „Lust am Entscheiden“. Der langjährige Bundesliga-Unparteiische wird danach die Lose für das Aktiven-Turnier in Egesheim und den AH-Heuberger in Kolbingen ziehen.