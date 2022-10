Wer in dieser Straße einen Parkschein zieht, bekommt einen Strafzettel

Seit Ende April gilt das neue Parkkonzept in Tuttlingen. Das Abstellen des Fahrzeuges in der Innenstadt ist dadurch vielerorts teurer geworden. Kurios: Wer aus Unkenntnis freiwillig einen Parkschein zieht, zahlt plötzlich doppelt. So wie in der Helfereistraße.

Schild ist leicht zu übersehen

Eigentlich dürfen Autofahrer ihr Fahrzeug dort am rechten Straßenrand kostenlos abstellen. Mit einer im Fenster sichtbaren Parkscheibe zwei Stunden lang. Mit Anwohnerausweis sogar ohne zeitliche Beschränkung.

Das ist völlig korrekt, so paradox es klingt. Stadtsprecher Arno Specht

Das Problem: Wer von der Stadtkirchstraße links in die Helfereistraße abbiegt, kann das Schild leicht übersehen. So berichtet eine Leserin, sie habe nur den Parkscheinautomaten an der Kreuzung an der Oberamteistraße gesehen und deshalb ein Ticket gezogen.

Knöllchen ist rechtens

Umso größer war der Ärger, als sie aus der Stadt zurückkehrt. Trotz eines gültigen Parkscheins klebt ein Knöllchen unter dem Scheibenwischer. Rein rechtlich, sagt Stadtsprecher Arno Specht, sei dies „völlig korrekt, so paradox es klingt.“ Schließlich habe die vorgeschriebene – und kostenlose – Parkscheibe gefehlt. Von daher sei es legitim, trotz des bezahlten Tickets noch ein Knöllchen ans Auto zu heften.

Specht betont aber, dass es sich dabei um einen Einzelfall handeln müsse. „In der Praxis machen wir das in der Regel nicht“, erklärt er. Sollte es dennoch vorkommen, will die Stadtverwaltung die Bußgeldforderung aber fallen lassen, wenn sich die Bürger aktiv melden. So war es auch bei der Leserin. Diese hatte sich beschwert und war bei den Mitarbeitern der Stadt auf Verständnis gestoßen. Das Knöllchen landete im Mülleimer.

Um beiden Seiten Unannehmlichkeiten zu ersparen, will die Stadt die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdiensts (GVD) und des Kommunalem Ordnungsdiensts (KOD) erinnern, in solchen Fällen keine Strafzettel zu schreiben.