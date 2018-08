Kneippverein fährt nach Sipplingen zur Wasserversorgung

Von Aalener Nachrichten

Die angekündigte Vollsperrung bei der B19-Anschlussstelle in Aalen-Unterkochen steht an. Die Zufahrtsrampe in Fahrtrichtung Aalen wird ab Montag, 20. August, bis voraussichtlich Ende Oktober gesperrt.

Das Regierungspräsidium Stuttgart lässt im Zuge der B19 seit Ende Mai 2018 zur Erhöhung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs an der Anschlussstelle Aalen-Unterkochen an beiden bestehenden Zufahrtsrampen die Einfädelspuren anbauen. Dafür wird entlang des Kochers eine Stützwand hergestellt und die Fahrbahn der Bundesstraße ...