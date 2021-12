Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie der Gränzbote am 30. Oktober berichtete, hat die Stadt mit dem Bau einer Natur-Kneippanlage am „Gollbächle“ begonnen. Für den Tuttlinger Kneipp-Verein eine freudige Überraschung. So machte sich die Wandergruppe des Vereins am 16. November erwartungsvoll auf den Weg zur Baustelle im Riedgraben, um das unerwartete Geschenk in Augenschein zu nehmen.

Die Tour endete jedoch erste einmal am Bauzaun, welcher den frisch eingesäten Rasen um die Anlage herum schützt. Zum Schutz des keimenden Grüns müssen Kneipp-Freunde vorläufig „Zaungäste“ bleiben. Dennoch ist die Vorfreude groß, denn das, was von der Anlage bereits zu sehen ist, wirkt vielversprechend. Auch der Eingriff in die Natur im Wasser-schutzgebiet ist maßvoll geblieben. Ganz im Sinne von Sebastian Kneipp, der meinte, dass die Natur die beste Apotheke sei. Denn Natur, die durch die Expansion des Menschen immer weiter zerstört wird, kann niemanden mehr heilen.

Für Frühjahr 2022 ist die offizielle Einweihung der Anlage geplant.

Stellt man sich den idyllischen Ort bei lauen Temperaturen und inmitten frühlingshaftem Grün vor, darf man sicher sein, dass die Anlage viele Menschen zu einem erfrischenden, durch-blutungsfördernden und kreislaufanregenden Fußbad nach der Gesundheitslehre von Sebastian Kneipp einladen wird. Und so freuen sich die Mitglieder des Tuttlinger Kneipp-Vereins schon jetzt mit Fußgängern, Radfahrern, Walkern und Joggern auf die willkommene Erfrischung auf dem Wanderweg zwischen Tuttlingen und Nendingen.