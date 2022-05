Kneipentour: Mann beleidigt Polizei und wird handgreiflich

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es während der Tuttlinger Kneipentour zu einer Schlägerei an einer Bar in der Königstraße gekommen. Nachdem sich ein Betrunkener auffallend in der Kneipe verhalten hatte, machte der Wirt von seinem Hausrecht Gebrauch und verwies den Mann aus seinen Räumlichkeiten. Der uneinsichtige 35-Jährige musste von der Polizei hierbei begleitet werden. Bei der Überprüfung der Personalien mischte sich ein unbeteiligter Passant in die polizeiliche Maßnahme ein. Als die Beamten seine Personalien prüfen wollten, wurde der 19-Jährige aggresiv, pöbelte die Beamten an und ratterte laut Aussage der Polizei „den ganzen Schimpfwörterkatalog“ hoch und runter. Schließlich wurde er sogar handgreiflich und verletzte dabei einen der Beamten. Nach der Auseinandersetzung musste der Mann nach der Abgabe einer Blutprobe die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab bei ihm zuvor einen Wert von beinahe zwei Promille. Auf ihn wartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und Beleidigung. Dem zuvor streitenden 35-jährigen Gaststättenbesucher erteilten die Beamten einen Platzverweis. Ansonsten sei es aber laut Polizei die einzige größere Auseinandersetzung in der Nacht gewesen. Die meisten Teilnehmer hätten die Veranstaltung genutzt, um friedlich in den Mai zu feiern.