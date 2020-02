Knapp drei Millionen Euro für den Kreis

Im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum gehen in diesem Jahr Zuschüsse von insgesamt 2,74 Millionen Euro in den Landkreis Tuttlingen. Mit 61 geförderten Projekten wird ein Investitionsvolumen von 25 Millionen Euro angestoßen. Dabei geht es vor allem um die Schaffung von Wohnbebauung.

„Damit können neue Impulse und Projekte sowohl im privaten, kommunalen als auch im gewerblichen Bereich angestoßen werden“, so Guido Wolf, CDU-Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Tuttlingen-Donaueschingen. „Gerade auch mit Blick auf die angespannte Wohnraumsituation sind die geförderten Maßnahmen hier eine weitere Entlastung. Darüber hinaus trägt die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der Grundversorgung dazu bei, wesentliche Angebote im ländlichen Raum auch für die Zukunft zu sichern“, so Wolf. Aber auch für kleine und mittelständische Betriebe sei das ELR-Programm eine wichtige Stütze, da es die Wirtschaft vor Ort stärke.

So bekommt zum Beispiel Tuttlingen rund 340 000 Euro. Damit werden fünf Projekte im Ortsteil Nendingen unterstützt: es handelt sich um fünf Anträge aus Nendingen:

Die Erweiterung eines Unternehmens im Gewerbegebiet Brenner sowie zwei Umnutzungen und Modernisierungen von Altbauten in der Mühlheimer Straße. Ebenso stehen mit Unterstützung des Landes zwei Gebäudeabrisse in der Ortsmitte an: Hanneles-Haus und angrenzendes Mehrfamilienhaus.

In Böttingen handelt es sich um einen Antrag aus dem Schwerpunktbereich „Arbeiten“ und sieben aus dem Bereich „Wohnen“. Ein örtliches Unternehmen plant einen Neubau, der nun gefördert wird. Die Gemeinde Böttingen hat Unterstützung beim Abbruch und der Baureifmachung eines Objekts sowie Zuschüsse für die Beratungsleistungen des Sanierungsträgers erbeten. Die übrigen Anträge waren von Privatpersonen gestellt worden, die ihre Gebäude sanieren und damit neuen Wohnraum schaffen wollen.

Ob die Anträge jeweils in der vollen beantragten Höhe genehmigt wurden, kann erst nach Erhalt der Förderbescheide gesagt werden.

In Hausen ob Verena soll aus alter Bausubstanz neue werden: Zwei Wohnbau-Projekte haben es ins Förderprogramm geschafft.

„Insgesamt können wir dieses Jahr 1538 Projekte in 487 Gemeinden fördern. Mit der Fördersumme von 90 Millionen Euro wird landesweit ein Investitionsvolumen von knapp 729 Millionen Euro initiiert. Damit hat sich das mit ELR-Mitteln angestoßene Investitionsvolumen Vergleich zum Vorjahr um 109 Millionen Euro erhöht“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU), am Montag in Stuttgart.

Seit Gründung des ELR spiele die Innenentwicklung eine wesentliche Rolle. Um innerörtliche Lagen zu stärken und dem auch im Ländlichen Raum bestehenden Mangel an Wohnraum entgegen zu wirken, fließen auch 2020 wieder mehr als 50 Prozent der vorhandenen Mittel in den Förderschwerpunkt Wohnen. „Hier zählt nicht nur die Quantität, auch der ökologische Aspekt des Bauens darf nicht zu kurz kommen“, so Hauk.