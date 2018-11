Knabenchor erntet begeisterten Applaus

Der Knabenchor collegium juvenum Stuttgart unter seinem Leiter Michael Culo und dem Organisten Antal Váradi hat am Mittwoch, dem Reformationsabend, in der Stadtkirche eine Kostprobe seinens Können geboten.

Das Konzert begann mit „Insanae et vanae curae“ von Joseph Haydn. Eine gar flotte Orgelmusik ließ die Hörer erstaunt auf den Chor warten, der auf der Empore dann überraschend kraftvoll einsetzte und sofort seine Qualität durch Präzision und tadellose Intonation erkennen ließ. Der Dirigent liebt wohl besonders die Soprane, die in ihrer Kraft und Schönheit des Klanges alles überstrahlten. Nach Johann Sebastian Bachs polyphoner Komposition „Ein feste Burg ist unser Gott“, in der Bach mit Gottes Lob nicht genug tun konnte, begab sich der große Chor in den Altarraum.

Dekan Sebastian Berghaus berüßte all die Anwesenden, besonders die Spender der Stiftung Stadtkirche Tuttlingen. Mit den eingegangenen 730 000 Euro konnte diese Jugendstilkirche Württembergs renoviert werden.

Danach boten der Knabenchor vom Altarraum aus und die Orgel von der Empore aus Bachs „Nun lob mein Seel den Herren“ und Hugo Distlers „Es ist das Heil uns kommen her“, letzteres mit wunderbarer Selbstständigkeit in allen Stimmen.

Ein wichtiger Bestandteil dieses Konzerts waren die Motetten Mendelssohns, die der damalige Preußische König von diesem schon berühmten Komponisten erbeten hatte: „Auf Gott allein will hoffen ich“, „Herr, nun lässest du deinen Diener“ und „Verleih uns Frieden“. Der Chor bot dies alles in himmlischer Schönheit. Das Besondere an Knabenchören ist die Leichtigkeit der hohen Töne. Frauenstimmen erzeugen diese mit körperlicher Kraft, für die Oper notwendig, Knaben aber nur durch entsprechende Atemführung.

Zwischen den Mendelssohn-Motetten trat Kirchenmusikdirektor Helmut Brand ans Mikrophon und bedankte sich bei den Spendern für die 110 000 Euro zur Sanierung der Orgel. Auf einer Orgel-Schaupfeife, die im Altarraum aufgestellt war, waren all die Spender namentlich aufgeschrieben.

Um die Orgel in ihrer neuen klanglichen Schönheit zu erleben, spielte Antal Váradi „Con moto maestoso-Andante Tranquillo“ aus Mendelssohns Orgelsonate A-Dur, mit dem Choralzitat „Komm süßer Tod“ im Pedal, aufs Schönste.

Es sei nur noch an „Cantique de Jean Racine“ von Gabriel Fauré erinnert, diese liebenswürdige Musik, die vom Chor mit hinreißender Begeisterung gesungen wurde.

Auf den begeisterten Applaus der Zuhörer hin gab der Chor als Zugabe „Komm Trost der Welt, du stille Nacht“ und dann „Alta trinitas“ zum Auszug.

Die Pfarrerin Philine Blum beendete diese Abendmusik mit Martin Luthers Abendsegen.