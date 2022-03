KLS Martin Group legt beim Umsatz deutlich bzu

Die Tuttlinger KLS Martin Group zeigt sich sehr zufrieden mit dem Verlauf des vergangenen Geschäftsjahres. Das familiengeführte Medizintechnikunternehmen hat laut Pressemitteilung 2021 einen Rekordumsatz von 328 Millionen Euro erwirtschaftet. Das entspricht einem Wachstum von rund 13 Prozent.

Maßgeblich beteiligt am Gesamtumsatz seien wie in den vergangenen Jahren die USA, Deutschland, Italien, China, Großbritannien, Spanien und Australien gewesen. „In den USA, dem größten Markt der Gruppe, wurde ein Wachstum von über 20 Prozent generiert und auch in einigen europäischen Märkten konnte ein deutliches Umsatzplus realisiert werden“, so KLS Martin.

Im Sommer vergangenen Jahren sei das neue Produktionsgebäude „Gebäude 70“ in Mühlheim bezogen worden. Das Produktionsgebäude in den USA wurde erweitert und in Shanghai, China ein neues, größeres Büro mit einem Ausstellungsraum eingeweiht. Außerdem konnte die KLS Martin Group im vergangenen Jahr auf ihr 125-jähriges Bestehen zurückblicken.

Das Thema Corona sei auch sonst allgegenwärtig. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Ein Großteil der Meetings werde online abgehalten und die Eltern von betreuungsbedürftigen Kindern bekamen Sonderurlaub für die Kinderbetreuung. „Außerdem hat die Unternehmensgruppe mehrere Impfaktionen organisiert und durchgeführt“, berichtet Karl Leibinger, geschäftsführender Gesellschafter.

Trotz der angespannten Situation an den Beschaffungsmärkten blickt die KLS Martin Group positiv in das Jahr 2022, für das sie wieder ein Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich plant. „Im Bereich der patientenspezifischen Implantate erwarten wir weiterhin ein überdurchschnittliches Wachstum. Außerdem sind die Planungen für eine Erweiterung des Logistikgebäudes und eine neue Firmenzentrale in Tuttlingen sowie eines weiteren Neubaus in den USA gestartet“, so Christian Leibinger, geschäftsführender Gesellschafter Ein weiteres Ziel sei es, aus den fünf deutschen Gesellschaften der KLS Martin Group mittelfristig ein Unternehmen zu machen. Die Gruppe erwirtschaftet mit ihren weltweit ca. 1.800 Mitarbeitern, von denen die Mehrheit in Deutschland tätig ist, rund 90 Prozent des Umsatzes im Ausland.