KLS Martin Group ehrt 167 langjährige Mitarbeiter

Die KLS Martin Group hat am Donnerstag, 21. Juli, 165 langjährige Mitarbeiter der Standorte Tuttlingen, Mühlheim an der Donau und Freiburg im Breisgau geehrt. Neben den Jubilaren waren auch Emil Buschle, Erster Bürgermeister der Stadt Tuttlingen, und Jörg Kaltenbach, Bürgermeister der Stadt Mühlheim an der Donau, vor Ort, um den besonders langjährigen Mitarbeitenden ihre Glückwünsche auszusprechen.

„Sie haben gezeigt, welche Kraft und Energie, welche Verlässlichkeit und Beständigkeit, welche Talente, welches Vertrauen, ich sage auch Gottvertrauen, in dieser wunderbaren Firma mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steckt”, so Emil Buschle.

„Diese riesige Zahl an Jubilaren, die heute eingeladen worden sind, spricht zum einen für ein sehr gutes Betriebsklima über viele Jahre aber auch in erster Linie für Sie, liebe Jubilare. Sie haben dem Unternehmen über einen großen Teil, viele sogar während ihrem gesamten Berufsleben die Treue gehalten“, so Jörg Kaltenbach.

„Da die persönliche Ehrung die letzten beiden Jahre leider nicht möglich war, feiern wir heute umso mehr und ehren alle Jubilare, die zwischen 2020 und 2022 stattgefunden haben. Dass hier 167 Jubilare zusammengekommen sind, ist wirklich toll und außergewöhnlich“, so Christian Leibinger, geschäftsführender Gesellschafter der KLS Martin Group.

Die längste Firmenzugehörigkeit mit 45 Jahren konnten Winfried Mägerle, Bernd Rieger, Jürgen Rometsch, Edgar Grathwohl, Gabriele Stoll sowie Holger Kiehne feiern. Für 40 Jahre Firmenzugehörigkeit wurden Gerhard Bronner, Olaf Kiehne, Hardy Schaible, Martina Huber, Joachim Rudnick und Uwe Langeneck geehrt.

Eine eigens gebildete KLS-Martin-Band leitete durch den Abend und die drei Geschäftsführer Karl Leibinger, Christian Leibinger und Michael Martin erinnerten sich zusammen mit den Jubilaren in einer Gesprächsrunde an vergangene Momente.